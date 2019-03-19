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  4. MySpace Kullanıcılarının 12 Yıllık Verileri Yanlışlıkla Silindi

MySpace Kullanıcılarının 12 Yıllık Verileri Yanlışlıkla Silindi

Ömer Dursun
Ömer Dursun - | Sosyal Medya

İnternet aleminin ilk sosyal platformlarından bir tanesi olan MySpace, 2003 ile 2015 yılları arasındaki kullanıcı verilerinin bir hata sonucunda kaybolduğunu duyurdu. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, sunucular taşınırken yapılan bir hata nedeniyle böyle bir veri kaybı yaşandı.

Facebook, Instagram, Snapchat gibi sosyal mecralarla savaşa giremeyen ve büyük kullanıcı kayıpları yaşayan MySpace, bir şokla daha karşılaştı. Myspace'i yeniden inşa etme kararı aldıklarını ve bundan dolayı da eski MySpace verilerini taşırken hata yaşandığını belirten şirket, kullanıcılarından özür diledi.

"Maalesef Yardımcı Olamayacağız"

MySpace tarafından yapılan açıklamada dosyaların geri getirilemeyeceği, 2003 ile 2015 yılları arasında yüklenen dosyaların yok olduğu ifade edildi. Bu dönemki arşiv niteliğinde olan verilerin büyük önem taşıdığını söyleyen MySpace, milyonlarca hesaba ait müziklerin, fotoğrafların ve videoların silindiğinin haberini verdi.

Veri silinmesinden ne kadar kullanıcısının etkilendiğini dile getirmeyen şirket, açıklamasında "Fotoğraflarınızı göremiyorsanız, eski hesabınız yeni Myspace'inizle senkronize edilmemiş, dosyalarınız yeni MySpace’e aktarılmamış demektir. Ve bu durumdaki dosyalarınızı geri alım konusunda size yardımcı olamayacağız.” şeklinde bilgilendirmede bulundu.

Konu hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Sahip olduğunuz MySpace hesabınızda sizler de veri kaybı yaşadınız mı?

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