N95 Maskeleri Temizleyip Tekrar Kullanmak Mümkün

Uzun bir süredir tartışmaların odağında olan N95 maskeleri temizleyip tekrar kullanmak ile ilgili bazı araştırmalar yapıldı. Bu araştırmalar sonucunda, beklenenden çok daha farklı bir tablo ortaya çıktı. İşte bu maskeler ile ilgili birçoğumuzun bilmediği detaylar.

N95 Maskeleri koronavirüse karşı en çok koruma sağlayan maskeler olarak bilinse bile yine de bazı soru işaretlerine neden oluyordu. Özellikle de bu maskeleri temizleyip kullanabilme gibi bir imkanın olup olmadığı en büyük merak konusuydu. Bilim insanları yaptıkları son çalışmalar ile birlikte, bu maskeleri tekrar tekrar kullanmanın mümkün olduğunu gördü.

N95 Maskeleri temizleyip tekrar kullanmak için 4 yöntem

ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü (NIH) araştırmacıları bir araştırma başlattı. Bu maskelerin kamu hastanelerinde ve özellikle de pandemi sürecinde çok yoğun bir şekilde kullanılması gerekiyordu. Ancak yeterli sayıda N95 maskesi olmadığı için temizleyip yeniden kullanma seçeneği gündeme geldi.

Bilim insanları kamu ve diğer hastanelerde bu maskelerin temizlenip kullanılabilmesi için 4 farklı yöntem önerdi. Bu 4 yöntem virüslerden %99 oranında temizlenip korunma sağlıyor. Böylece sağlık çalışanlarına virüs bulaşma ihtimali de en aza indiriliyor. Ultraviyole ışınlar, kuru sıcaklık, buharlaştırılmış hidrojen peroksit (VHP) ve etil alkol gibi yöntemler şu anda temizlik için en çok kullanılanlar arasında yer alıyor.

Temizlik için etil alkol yöntemi pek önerilmiyor. Bunun nedeni ise maskeleri eskitmesi ve kalıcı bazı hasarlar yaratması ile ilgili. Diğer yöntemler ise neredeyse aynı oranda temizlik sağlıyor. Bu maskeler 4 kez yıkanıp kullanılsa bile, yine de koruyucu özelliğini kaybetmiyor. Peki bu maskeler ile ilgili sizin düşünceleriniz neler?