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NASA, Adınızı Mars’a Gönderiyor!

NASA, Mars’a Adınızı Gönderiyor!
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Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek proje

NASA’nın, 2018 yılında Mars’ın kızıl topraklarına göndereceği InSight aracında isminizin olmasını ister misiniz? Kulağa bir hayli ilginç geldiğinin farkındayım. Şimdi gelin, nasıl olacağına hep birlikte bakalım.

NASA, gelecek yıl Mars’a göndereceği InSight aracı içerisindeki mikroçipin üzerine, binlerce insanın ismini yazacak.

2015 yılında 1.38 milyon insanın ismini, robotik uzay aracında yer alan bir mikroçipin üzerine yazan NASA, bu fırsatı kaçıranlara ikinci bir şans daha tanıyor. Siz de uzay araştırmalarının bir parçası olmak istiyorsanız bağlantıya tıklayarak, isminizi kaydettirebilirsiniz. Fakat elinizi çabuk tutmanızda fayda var. Zira başvurular 1 Kasım 2017 tarihinde sona erecek.

NASA, Mars’a Adınızı Gönderiyor

Resimde gördüğünüz gibi, başvuru sonrası isminizin yazdığı bir biniş kartına da sahip oluyorsunuz. Bana kalırsa, bu değerli fırsatı kaçırmayın. Sonuçta öyle ya da böyle NASA’nın uzay projelerinde bir isminiz olacak. Düşüncesi bile heyecanlandırıyor.

Bu arada biniş kartınızın çıktısını almayı da unutmayın. Binerken göstereceksiniz demeyi çok isterdim ama ne yazık ki sadece hatıra olarak saklayabilirsiniz. Fakat siz yine de umutsuzluğa kapılmayın derim. Kim bilir, belki de Elon Musk'ın kuracağı Mars kolonisinde bizim için de bir yer vardır.

InSight aracı, Mars'ın derin iç mekanını keşfetmek için kullanılacak. Uzay aracı, Kızıl Gezegen’in altındaki materyali incelemek için sismik enerji kullanacak. Bilim insanları, bu ve diğer InSight araştırmalarıyla birlikte, gezegenlerin oluşumu ve evrimi hakkında daha fazla bilgiye sahip olacağımızı belirtiyor.

InSight, 2018 yılının Mayıs ayında Kaliforniya, Vandenberg Hava Üssü'nden fırlatılacak.

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ETİKETLER: nasa mars Kızıl Gezegen

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