Ay'ın Karanlık Tarafını Aydınlatabilene NASA'da İş İmkanı

NASA, Ay'ın uzun geceleri sorununu çözerek, Ay görevlerinde kullanılacak bir cihaz yaratmada halkın yardımını istiyor. NASA Ay karanlık tarafını aydınlatma projesi için 5 milyon dolar teklif ediyorken, proje sahiplerinin NASA ile çalışma imkanı bulunuyor.

NASA'nın gelecekteki Ay görevleri daha uzun süreli olacak ve uydunun derinliklerinde daha uzağı keşfedecek. Bu nedenle yeni enerji kaynakları bulması gereken uzay ajansının, problemleri çözmek için yeni bir enerji fikri aradığı öğrenildi. Uzun vadeli Ay yerleşimlerinin anahtarı geliştirilecek "Ay'daki Watt" projesi olabilir.

NASA'nın "Ay'daki Watt" projesine destek verin

Üç aşamalı geliştirilecek NASA Ay karanlık tarafını aydınlatma projesi, sunulan projenin ön onay almasıyla başlıyor. NASA jüri üyeleri, her etkinlik için üç adede kadar kazanan seçecek ve her birine 100.000 dolar geliştirme ödülü dağıtacak.

İkinci aşamada ise galiplere prototip geliştirme görevi verilecek ve 4,5 milyon dolara varan proje prototip ödülü sağlanacak. Bir veya daha fazla proje sahibi üçüncü aşamaya ulaşırsa, Ay'da operasyonel gösteri için donanım oluşturmak üzere NASA ile birlikte çalışma fırsatı sunulacak.

NASA'nın bugüne kadar kitle kaynaklı seçenekleri keşfetme konusunda açıkça bir teşviki olduğunu biliyorduk. Ay'a giden ilk insanlar için (teorik olarak 2024'e kadar) bu teknolojinin hazır olması zorunlu tutulmuyor ancak uzun vadeli görevler ve yerleşimler için "Aydaki Watt" projesine ihtiyaç duyulacak.