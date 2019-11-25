NASA: Bu Asteroidi Durdurmak İçin Yapabilecek Bir Şey Yok

Uzay alanında dünyanın en ileri seviye çalışmalarını yürüten NASA asteroitler ile ilgili uyardı. Kuruluş tarafından yapılan açıklamada 66 milyon yıl önce de dinazorların sonunu getiren göktaşının yakın bir zamanda dünyanın da sonunu getirebileceğini ifade ediliyor. İşte NASA'nın ortaya koyduğu rapordan ilginç detaylar.

İnsanların büyük bir bölümü Dünya içindeki problemlere odaklanırken NASA ve Avrupa Uzay Ajansı bu konuda farklı düşünüyor. NASA'da eğitmen ve uçuş kontrolörü olan Robert Frost'a göre Dünyanın durumu hiç parlak değil.

NASA ve Avrupa Uzay Ajansı uyardı

NASA ve Avrupa Uzay Ajansı tarafından yapılan açıklamalarda, Dünyaya doğru gelen herhangi bir asteroid karşısında yapabilecek hiçbir şey olmadığı ifade edildi.

Her iki uzay Ajansı da yeni fikirler geliştiriyor ve şimdiye kadar 2 tanesi üzerinde çoğunlukla uzlaşıldı. Soru cevap şeklinde yapılan röportajda Robert Frost, 2 farklı çözümün olduğunu ifade etti. Birinci çözüm yolu asteroidi tamamen yok etmek. İkincisi ise bu asteroidi yolundan saptırmak. Bu yöntemlerin hepsi için çok güçlü bir enerjiye ihtiyaç duyuluyor.

NASA 120 yıl içinde bir şehri yok edebilecek büyüklükte göktaşının zaman içinde dünyaya çarpma ihtimalinin olduğunu ifade etti. Dünya'ya yakın bir sonraki geçiş ise muhtemelen 2135 yılında olacak. Ancak henüz teknoloji, bu asteroidleri durdurabilecek güce sahip değil. Peki sizce astronotları durdurmak için başka ne tür yöntemler uygulanabilir? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.