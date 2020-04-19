NASA Dünya'ya Benzeyen Bir Gezegen Keşfetti

NASA tarafından Dünya'ya benzeyen yeni bir gezegenin keşfedildiği belirtildi. Gezegenin yaşama olanak tanıyabileceği, yeni Dünya olabileceği söyleniyor. Devreden çıkarılan KEPLER uzay teleskopunda yer alan verileri kurtarma sırasında keşfedilen gezegen, Dünya ile eş ölçülere sahip.

NASA yetkililerin keşfedilen yeni gezegenin yörüngesinin yaşanabilir bölgede olduğunu, gezegen üzerinde ılıman bir hava ve sıvı formda su bulmayı umduklarını ifade etti. KEPLER uzay teleskopundan elde edilen verilerin taranması sırasında bilgisayar algoritmasının yanlış tanımlama yaptığı ve gezegen verilerini iletmediği belirtilirken, ikinci kez verilerin gözden geçirilmesi sırasında gezegenin keşfedildiği ifade edildi.

Dünya'ya En çok Benzeyen Gezegen

Keşfedilen gezegenin, şimdiye kadar keşfedilen bütün gezegenler içerisinde Dünya'ya en çok benzeyen gezegen olduğu, gerek boyut gerek ise sıcaklık olarak Dünya ile eş değer bulunduğu açıklandı. 300 ışık yılı uzaklıkta bulunan gezegenin yörüngesinde bulunan güneşin kırmızı cüce olabileceği, yeni keşfedilen gezegenin yaşam formuna uygun bulunması durumunda yörüngesinde bulunan güneşten gelen parlamanın yaşamaya izin vermeyeceği belirtildi.

Şimdiye kadar keşfedilen bütün gezegenler içerisinde Dünya'ya en çok benzeyen gezegenin keşfi NASA'da büyük heyecan yarattı. Bilim insanları gezegenle ilgili daha fazla bilgiye sahip olabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.