NASA, James Webb Teleskobunun Fırlatma Tarihini Erteledi

NASA’nın derin uzayı incelemek için geliştirmeye devam ettiği James Webb teleskobunun fırlatma tarihi yine ertelendi. Son teknoloji ürünü teleskobun Mayıs 2020 tarihinde fırlatılacağı açıklandı.

Yüzyıllardır uzayı inceleyen insanlık, atmosferin yıldızlardan gelen ışığı kırması sebebiyle büyük güçlükler çekiyordu. Özellikle derin uzay incelemelerinde atmosfer içinden yapılan gözlemler yetersiz kalıyor ve gerekli verinin elde edilmesi güçleşiyordu. Atmosfer sorununu aşmak için geliştirilen ilk uzay teleskobu Hubble, 1990 yılında uzaya fırlatılmış ve göreve başladığı ilk günden bu yana inanılmaz verileri insanlık yararına sunmuştu. Yakın zaman sonra yakıtı bitecek olan teleskobu yenilemek için uzun süredir geliştirmeler yapan NASA, James Webb adını verdiği yeni derin uzay teleskobunu uzaya fırlatacağı tarihi öteleme kararı aldı.

James Webb Uzay Teleskobu projesinin bütün donanımsal işlemlerinin bittiğini söyleyen NASA, erteleme kararını daha fazla test yapabilmek adına aldığını açıkladı. Kurumun Kaliforniya’da yer alan tesislerinde geliştirilme süreci sürdürülen teleskobun, çeşitli testlerden geçmesi gerektiğinin altını çizen NASA, böylece daha dayanıklı bir teleskobun ortaya çıkarılabileceğini belirtti.

1996 yılında geliştirilemeye başlanan James Webb’in bütçesi ilk etapta 1 ile 3,5 milyar dolar arasında tahmin edilmişti. 2000’lerin başına gelindiğinde 4,5 milyar dolarlık harcama yapılan teleskop için 2020’ye kadar 8 milyar dolar harcanması gerektiği kaydedildi. 8 milyar dolarlık harcamanın ardından uzaya gönderilecek olan James Webb’in uzayda işletilmesi için 837 milyon dolarlık ek bir bütçeye daha ihtiyaç duyulduğu söylenenler arasında yer aldı.

NASA, geçtiğimiz eylül ayında yaptığı açıklamayla teleskobu 2019’un bahar aylarında uzaya göndermeyi planladığını duyurmuştu; ancak 8 milyar doları bulan bütçe ihtiyacı ve ABD’nin NASA bütçesini kısmasının ardından erteleme kararı alındığı ifade edildi.