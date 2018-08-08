NASA, Kendi Mars Gezgininizi Yapmanızı İstiyor

NASA’nın California’da bulunan Jet Propulsion Laboratuvarı (JPL), Mars gezgininin mini bir versiyonunu yapmak isteyen insanlara yardımcı olacak.

ABD federal hükümeti tarafından finanse edilen JPL, NASA’nın en büyük araştırma ve geliştirme merkezlerinden bir tanesi olarak biliniyor. İnsanların kendi gezginlerini tasarlamaları için JPL Açık Kaynak Gezgini Projesi’ni başlatan Amerikan uzay ajansı, Kızıl Gezegen’de altıncı yılını dolduran Curiosity'nin mini bir versiyonunu inşa etmek için bilmeniz gereken her şeyi veriyor.

NASA'nın 2012 yılında Mars'a yolladığı gezgin araç Curiosity, milyonlarca dolarlık bir değere sahip. Ancak ajans, mini Curiosity’i 2.500 dolar ila 3,400 dolar arası bir maliyetle yapabileceğinizi tahmin ediyor. JPL, yazılım geliştirme projeleri için web tabanlı bir depolama servisi olan GitHub’da aracın ayrıntılı açık kaynak kodlarını yayınladı.

Söz konusu kodlar, tekerlek sistemi, direksiyon ve Rocker-Bogie süspansiyonu gibi Curiosity’nin kilit tasarım özelliklerinden bazılarını içeriyor. NASA, Mars’ın çetin koşullarına dayanıklı bir araç yapmanızdan ziyade, arka bahçenizi keşfedebileceğiniz bir gezgin inşa etmenizi hedefliyor.

NASA, mini Curiosity’de tüm dünyada çocukların alıp kullanabileceği, basit programlama yapabilecekleri ucuz ve küçük bir bilgisayar olan Raspberry Pi’nin kullanılabileceğini söylüyor. Ayrıca gezgin aracınızı bir Xbox oyun kolu veya Android uygulaması kullanarak kontrol edebilirsiniz.

Ajans, bu proje ile birlikte özellikle çocukların imalat, elektronik ve yazılımla ilgili becerilerini geliştirme şansı bulmasını hedefliyor.