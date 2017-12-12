NASA, Kepler Uzay Teleskobu'nun Büyük Keşfini Açıklıyor

ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) Güneş Sistemi dışında keşifler yapan Kepler Uzay Teleskobu'nun yakaladığı yeni verileri, 14 Aralık'ta düzenleyeceği basın toplantısında tüm dünyaya duyuracak.

NASA tarafından 2009 yılında uzayın derinliklerine fırlatılan Kepler Uzay Teleskobu, Dünya benzeri öte-gezegenleri bir ışıkölçer yardımı ile araştırıyor. Sadece geçtiğimiz yıl 100'den fazla Dünya boyutunda yeni gezegen keşfettiğini duyuran NASA, Kepler'in aynı zamanda uzayın yaşamaya elverişli bölgeleri hakkında da önemli bilgiler verdiğini açıklamıştı.

Düzenli olarak 100 binin üzerinde yıldız sistemini anbean takip eden Kepler, insanlık tarihi açısından çok önemli bir keşfe daha imza atmış olabilir. NASA, yaptığı açıklamada, Kepler Uzay Teleskobu'nun yeni keşfi hakkında Perşembe günü büyük bir medya etkinliği düzenleyeceğini duyurdu.

'Gezegen avcısı' olarak nitenlendirilen Kepler Uzay Teleskobu, şu ana kadar yaklaşık 5 bin potansiyel gezegen keşfetti. Söz konusu gezegenlerin tümü doğrulanamazken, yapılan araştırmalar kapsamında Kepler, yaşanabilir bölge içinde 30 gezegenin varlığını ortaya koydu.

NASA yetkilileri yaptıkları açıklamada, Kepler'in keşiflerini Google'ın yapay zeka ile makine öğrenme yeteneğine sahip yazılımıyla yaptığını bildirdi. Açıklamada yapay zeka ile öğrenmenin 'Kepler'in verilerini analiz etmenin yeni yollarını gösterdiği' belirtildi.

NASA'nın 14 Aralık'ta düzenleyeceği medya etkinliği, Türkiye saati ile 21.00'da NASA'nın internet sitesi üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. NASA'nın Astrofizik bölümünün Direktörü Paul Hertz'in yanı sıra Google'dan Christopher Shallue'nin de katılacağı toplantıya, Twitter üzerinden #askNASA etiketini kullanarak istediğiniz soruları telefonferans sırasında iletebilirsiniz.

2337 öte-gezegenin varlığını doğrulayan, 4496 tane de öte-gezegen adayı bulan uzay teleskobu Kepler, 2012'de orijinal misyonunu sonlandırmıştı. Ancak 2014'te 'K2' adlı yeni misyonuna başlamıştı.