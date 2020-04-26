NASA Koronavirüs Salgınına Kesin Bir Çözüm Bulabilir

Dünyanın en yoğun nüfusa sahip Çin'de ortaya çıkan ve çok sayıda kişinin ölmesine neden olan Koronavirüs giderek yayılıyor. Dünyanın görülmeyen neredeyse hiçbir ülkesi bulunmadığı bu virüs türü bir türlü geçmek bilmiyor. Şimdi ise NASA bu salgın ile etkili bir şekilde mücadele edebileceğini söylüyor.

Uzay araştırmaları kuruluşu olan NASA genellikle yeni gezegenler bulmak veya uzay araştırmalarını yürütmek ile sorumlu. Ancak otomotiv sektörünün bile virüs ile mücadelede aktif görev aldığı günümüzde, kuruluşun çok daha farklı misyonları oluşmaya başladı. NASA’nın, Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç İdaresi’nden (FDA) onayını beklediği cihaz bu virüs için çözüm olabilir.

NASA kendi cihazıyla tedaviye destek verecek

NASA’nın Jet Propulsion Laboratory (JPL) mühendisleri tarafından üretilen cihaza VITAL deniliyor. Bu, 'yerel olarak erişilebilir solunum cihazı müdahale teknolojisi' demek oluyor. isminden de anlaşılacağı gibi bu cihaz solunum problemi çeken kişilere büyük destek sunacak.

Araştırma ekibinin yöneticilerinden Michael Watkins’in konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Tıbbi cihaz üretiminde değil, uzay aracı üretiminde uzmanız ama bunun yanında mükemmel mühendislik, titiz testler ve hızlı prototipleme de uzmanlık alanlarımızdan bazıları” ifadelerine yer verdi. Böylece kuruluşun sadece geçici bir süre için böyle cihazlar üreteceği ortaya çıkmış oldu.

Salgına yakalanan kişilerde genellikle solunum yetmezliği çok yoğun olarak görülüyor. Bu durum hastaların ölümüne bile neden olabiliyor. İtalya'da çok fazla kişinin ölmesindeki en büyük neden solunum yetersizliğiydi. Sizce NASA tarafından geliştirilecek solunum cihazları hastalığın tedavisi için önemli bir etki yaratabilir mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.