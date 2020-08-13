NASA'nın Mars'ta Çektiği Görüntüler Şok Ediyor

NASA, Mars Keşif Gezgini'ni (MRO) içeren çeşitli uzay araçlarıyla Mars'ı yakından araştırmak için yıllardır araştırma yapıyor. MRO uzay aracı Mars'ı detaylandırmak için yerleşik kameraları kullanarak yörüngesinden harika fotoğraflar yakaladı.

NASA'nın görevleri kamu parasıyla finanse edildiğinden, ortaya çıkan içerik herkesin göz atması ve indirmesi için kullanılabilir. NASA, çeşitli uzay araçlarından ve balonlardan düzenli olarak güncellenen birçok çevrimiçi içerik veritabanını alıyor ancak içeriğin çoğu bulanık ve ilgi çekici değil.

NASA'dan duvar kağıdı yapmalık Mars görüntüleri

Ancak NASA tarafından 12 Ağustos'ta yayınlanan Mars görüntüleri sanat eseri kadar kadar çarpıcı derecede güzel ve Mars yüzeyi hakkında fikir veriyor. NASA'nın Mars'a ilişkin çektiği son görüntülerde Mars Color Imager adlı bir balıkgözü kamera, Context Kamera isimli bir manzara kamerası kullanıyor.

Yüksek Çözünürlüklü Görüntüleme kamerası olarak kullanılan HiRise ise yalnızca yüksek çözünürlüklü görüntüler yakalamakla kalmıyor aynı zamanda araziye yakınlaştırma işlevine de sahip.

NASA'nın Mars görüntülerini hemen indirin

Sonuç olarak NASA, Mars'taki dalaz (toz şeytanı), çığ, kraterleri ve hatta Mars'ın etrafında dönen meteorlar da dahil olmak üzere dünya dışı bazı harika görüntüleri paylaştı. NASA'nın Mars ile ilgili yayınladığı tüm görüntüler için bu bağlantıya gitmeniz yeterli.