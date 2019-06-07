NASA'nın Mars Helikopteri Uçuş Testlerini Başarıyla Geçti

NASA’nın Mars helikopteri son uçuş testlerini de başarıyla tamamladı. NASA bugüne kadar keşif amaçlı Mars'a pek çok araç göndermiş olsa da ilk defa bir helikopter gönderecek. Mars’ın yüzeyiyle ilgili önemli bilgiler elde etmek isteyen NASA’nın helikopteri Mars’a yollamasına ise az bir zaman kaldı.

Mars, 2020 görevinde bir araca entegre edilmiş olarak gönderilmesi planlanan helikopterin bu yaz tamamlanması bekleniyor. Küçük ve otonom olarak tasarlanan bu helikopter, havadan ağır bir hava aracının ilk defa başka bir gezegende uçurulma deneyimi olacak.

Bu yılın başlarında Jet İtki Labaratuvarı (JPL) helikopteri, Mars ortamının simüle edildiği bir ortamda test etti. Burada hava sıcaklığı -90°C’ye kadar düşürüldü ve vakumlu bir ortamda Mars atmosferi ve yer çekimi yaratıldı. Bu testler, gerçek fırlatma gerçekleştiğinde Mars helikopterinin bu koşullara dayanıp dayanamayacağını göstermesi açısından çok önemli.

NASA’nın üzerine kameradan başka hiçbir bilimsel aracın yerleştirilmeyeceğini açıkladığı helikopter, üzerine yeni bir güneş paneli monte edilmiş bir şekilde JPL’de bulunuyor. Dünya'dan kontrol edilebilecek olan helikopterin Temmuz 2020’de Dünya’dan fırlatılması ve 18 Şubat 2021 tarihinde ise Mars’a ulaşması planlanıyor.