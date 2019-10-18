NASA’nın Mars’taki Araçları Uzaydan Görüntülendi

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Mars'ta görevli araçları InSight ve Curiosity, Kızıl Gezegen’in dışında yörüngeden görüntülendi.

NASA, Mars’taki InSight ve Curiosity araçlarıyla ilgili yeni bir paylaşım yaptı. Ancak bu seferki paylaşım uzay araçlarının elde ettiği görüntüler değildi.

InSight ve Curiosity Görüntülendi

Bunun yerine bu iki uzay aracının Kızıl Gezegen’de çalışırken uzaydan çekilmiş görüntüleri paylaşıldı.

Görüntüleri Mars yörüngesinde görev yapan Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) isimli NASA uydusunun çektiği bildirildi.

NASA’dan yapılan açıklamada, “MRO, bu fotoğrafı 23 Eylül 2019’da Mars yüzeyinden 272 kilometre yükseklikte çekti. Fotoğrafta aracın iki tarafında bulunan güneş panelleri net bir şekilde görülebiliyor. InSight'ın uzaydan çektiğimiz en net fotoğrafı bu oldu." ifadelerine yer verildi.