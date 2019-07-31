NASA, SpaceX ve Blue Origin ile Birlikte Uzay Teknolojileri Geliştirecek

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), aralarında SpaceX ve Blue Origin’in de olduğu 13 uzay şirketinin gelecekteki Ay ve Mars misyonları için fayda sağlayacak teknolojiler geliştirmelerine yardımcı olacak.

NASA’nın kıdemli yöneticisi Jim Reuter, uzay ajansının kamu-özel ortaklıkları için yaptığı girişimleri hızlandıracağını açıkladı.

Bu amaç doğrultusunda aralarında Elon Musk’ın şirketi SpaceX ve Jeff Bezos’un şirketi Blue Origin’in de olduğu 13 uzay şirketi ile ortaklık kuran NASA, bu firmaların gelecekteki misyonları için yeni nesil teknolojiler geliştirmelerine katkı sağlayacak.

Halihazırda, Starship aracının geliştirilmesi konusunda NASA'nın Cleveland'daki Araştırma Merkezi ve Alabama'daki Marshall Uzay Uçuş Merkezi ile işbirliği yapan SpaceX, büyük roketlerine Ay yüzeyine dikey olarak indirebilmek için NASA’nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi ile çalışacak.

Öte yandan Blue Origin ise NASA'nın Johnson Space Center ile aydaki çeşitli yerlere hassas iniş sağlayacak bir navigasyon sistemi üzerinde işbirliği yapacak. NASA ayrıca Bezos’un şirketinin Ay topraklarında kullanılabilecek sıvı roket motor nozulları için yüksek sıcaklık malzemeleri geliştirmesine de yardımcı olacak.

Son olarak Lockheed Martin'in Ay ve Mars’ta bitki yetiştirmek için geliştireceği sistemlere de katkı sağlayacağını açıklayan NASA, böylece gelecekteki uzay görevlerinde en büyük problemlerden biri olan yiyecek sorunun kökten çözülebileceğini düşünüyor.