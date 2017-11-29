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NASA, Uzaydaki Astronotlarının Yaşam Kalitesini Artıracak

NASA, Uzaydaki Astronotlarının Yaşam Kalitesini Artıracak
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek teknoloji
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NASA, astronotlarını evlerinden çok uzakta olmalarına rağmen sağlıklı tutmanın yöntemleri üzerinde çalışıyor. Uzaydaki astronotların yaşam kalitelerini artırmak için uzun süredir çalışmalar yürüten NASA, uzayın yörüngesine bakteri örnekleri gönderecek.

E.coli bakterisini uzaya göndererek, antibiyotiklerin bu bakterilerle mücadele direncini ölçmek isteyen NASA, mikro gravitasyon koşulları altında E.coli ve diğer benzeri bakterilerin strese bağlı kalacağını düşünüyor. Antibiyotiklerin bakterilerle mücadelesinin başarılı sonuçlar vermesi, antibiyotiklerin dünya üzerinde daha fazla geliştirilebilmesine katkı sağlayabilir.

Californiya'daki Stanford Üniversitesi'nde görev yapan EcAMSat projesinin ana araştırmacısı AC Matin,  “Mikrogravitede bakterilerin dirençleri artarsa, buna dair bir şeyler yapabiliriz. Çünkü bunu yaratan sorumlu geni bileceğiz ve karşı önlemler geliştirebileceğiz" ifadelerini kullanarak, söz konusu araştırmanın uzay hakkındaki bazı soru işaretlerine cevap olabileceğini söyledi.

Astronotların gelecekte çok daha uzun seyahatler yapacağını düşünürsek, tıp alanındaki gelişmeler uzay araştırmaları için hayati önem taşıyor. Özellikle astronotların Mars görevine çıkmaları ve dünyadan uzakta bulunmaları tıbbi erişimlerinin kısıtlanmasına neden oluyor.

Çalışmanın sonuçları astronotlara bir enfeksiyonla mücadele edebilmek için uygun dozda ilacın ne olacağıyla ilgili bir fikir verecek. Ayrıca Santa Clara Üniversitesindeki öğrencilere de faaliyetleri izleme, görev operasyonlarını yürütme ve veri alma görevi verilecek.

NASA Teknoloji uzmanı Tony Ricco, EcAMSat projesi ile ilgili kaleme aldığı yazıda, "EcAMSat yalnızca bir kez uçacak olsa bile, bileşenlerinin birçoğu farklı görevlerde de kullanılabilir. EcAMSat'ın sensör ve mikroakışkan teknojileri kullanılarak buz örtüsüyle kaplı olan Enceladus ve Europa gibi gezegenlerde hayat aranabilir" ifadelerini kullandı.

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