NASA, Uzaydaki Tesla Roadster'ı Gök Cismi Olarak Kabul Etti

SpaceX, iki gün önce, 21. yüzyılın en önemli olaylarından birini gerçekleştirmiş ve dünyanın en güçlü roketi Falcon Heavy'i başarılı bir şekilde uzaya göndermişti. Tabii bu olayı asıl ilginç kılan şey ise, roketin ucunda kırmızı bir Tesla Roadster olmasıydı.

Elon Musk'ın kişisel Tesla Roadster aracı, sürücü koltuğunda SpaceX'in yeni astronot kıyafetleri giydirilmiş Starman adlı bir manken ve David Bowie'nin 'Space Oddity" şarkısı eşliğinde uzaydaki sonsuz yolculuğuna devam ediyor. Ayrıca Musk, uzaylı dostlarımıza hoş bir sürpriz yaparak, aracın ekranına Douglas Adams'ın aynı adı taşıyan bilim kurgu kitabından uyarlanan "Bir Otostopçunun Galaksi Rehberi"ndeki o meşhur sözle karşılayacak: "Don't Panic"

Kimilerinin dünyanın en pahalı araba reklamı olarak gördüğü bu olay, artık NASA'nın gök cisimlerini listelediği HORIZONS dizininde yer alıyor. Bu da bir nevi, bu reklamın kalıcı bir hale geldiğini gösteriyor.

Dünya ve Güneş arasındaki yörüngede görkemli yolculuğuna devam eden Tesla Roadster, NASA'nın bu hamlesiyle artık resmen gök cismi oldu. NASA’nın internet sitesindeki "Target Body" satırındaki "change" yazısına tıklayıp, açılan kutucuğa "SpaceX" yazıldığında, Tesla’nın resmi olarak tanındığı belge görüntülenebiliyor.

Öte yandan belgede, SpaceX'ten başka kimsenin bilmediği bir sır da gün yüzüne çıkıyor: Tesla aracının şoför koltuğundaki Starman'ın cebinde meğerse Hot Wheels marka bir oyuncak araba varmış. Anlayacağız buralar baya bi reklam kokmaya başladı. Buna ek olarak, Amerikalı yazar Isaac Asimov tarafından yazılan ve tarihin en iyi bilim kurgu serilerinden biri olarak kabul edilen "Foundation Series" de arabada kendisine yer bulmuş.

Son olarak, Elon Musk'ın özel isteği ile Falcon Heavy üst kademesiyle Tesla aracı arasındaki bağlantı plakasının üzerine 6.000'den fazla SpaceX çalışanının da ismi yazılmış. Anlayacağız Musk, yine kendine yakışanı yapmayı ihmal etmemiş. Patron gibi patron!

Falcon Heavy lansmanıyla ilgili detaylara tam olarak buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.