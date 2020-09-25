NASA ve ABD Uzay Gücü Kolları Sıvadı: Gezegeni Savunacaklar!

Geçtiğimiz sene kurulan ABD Uzay Gücü, yapılan ortak açıklamaya göre NASA ile yeni bir iş birliğine imza attı. 22 Eylül'de yapılan mutabakat ile birlikte hem gezegenin güvenliğinin sağlanması hem de uzay programlarına yönelik ortak çalışmalar hedefleniyor.

ABD Uzay Gücü ve NASA İş Birliği Yaptı!

NASA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada aşağıdaki ifadelere yer verildi:

"NASA ve Uzay Gücü bu zaptı kaleme aldı çünkü uzay araştırmalarının, bilimsel keşiflerin ve güvenliğin geliştirilmesine yönelik, karşılıklı fayda sağlayan faaliyetlerdeki iş birliği ve ortaklıklarını sürdürmek istiyorlar. Bu anlaşma uzay uçuşu, ABD’nin uzay politikası, uzay taşımacılığı, güvenli operasyon standartları uygulamaları, bilimsel araştırmalar ve gezegen savunması alanlarında geniş çaplı iş birliğini taahhüt ediyor."

Temel olarak baktığımızda NASA genel olarak keşiflere, bilime ve teknolojiye odaklanıyor ancak söz konusu durum ABD Uzay Gücü için yalnızca askeri çalışmalara odaklı. Yine de iki kurumun da aynı alanda faaliyet göstermesi kendi aralarında iş birliği yapabilmelerine olanak sunuyor.

Nitekim NASA ile Amerikan ordusunun geçmişi yaklaşık 70 yıllık bir geçmişe uzanıyor. Peki siz bu iş birliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.