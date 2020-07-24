NASA Yeni Uzay Görevi İçin Stadyum Büyüklüğünde Balon Geliştirdi

NASA, gezegen etrafındaki alanı inceleme misyonunun bir parçası olarak stratosfere futbol stadyumu büyüklüğünde balon bırakmayı hedefliyor. Nasa Balonu yaklaşık 8,4 ft'lik teleskopu uzayın kenarına taşıyacak kadar büyük.

Asthros teleskopunu taşıyacak futbol stadyumu büyüklüğünde balon, yerden görülemeyen ışık dalga boylarını gözlemlemek için yeni nesil bir teleskop kullanacak. Asthros, stratosferde en yüksek 8.4 ft'lik (2.5 metre) teleskopu taşıyacak olmasıyla dikkat çekiyor.

Stadyum büyüklüğünde balon Asthros teleskopunu taşıyacak

Asthros teleskopu, NASA'nın Jet Propulsion Laboratuvarı tarafından yönetilecek ve bu özel teleskopun, gezegenin yüzeyinden görülmeyen stratosferden gelen ışık dalga boylarını gözlemleyebilmesi hedefleniyor. Ayrıca futbol stadyumu büyüklüğünde balonla gönderilecek teleskop, gezegenin yüzeyinde gezinen bir denizanasına benziyor.

Asthros teleskopu için geliştirilen helyum balonu yaklaşık 400ft çapında ve Stratosferdeki rüzgarlar sayesinde birkaç ay boyunca Güney Kutbu çevresinde dönebilecek.