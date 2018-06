NBA 2K19'un Kapak Yıldızı LeBron James Oldu!

NBA 2K19 için mükemmel bir video yayınlandı. Yayınlanan videoda oyunun kapak yıldızı Lebron James tanıtılıyor.

NBA Live serisi karşısında ezici bir galibiyet alan 2K Sports, bir süre sonra basketbol oyunu yapan tek firma olmuştu. Daha sonrasında EA Games, iddialı bir çıkış yaparak NBA Live 18'i çıkardı. Yıllar boyunca tek basketbol oyunu yapan firma 2K Sports, bu sebepten dolayı yeni oyunlarında özensiz davranmaya başlamıştı. NBA Live 18'in çıkışıyla birlikte 2K Sports, NBA 2K serisi için tekrar özenli davranmaya başladı ve oyuncuların karşısına NBA 2K18'i çıkardı.

Başarılı bir bir şekilde yoluna devam eden NBA 2K18'in ardından dün yeni oyun için bir video yayınlandı. "How Could They Have Known?" sloganıyla yayınlanan videoda LeBron James gösteriliyor. Videoda 2 Chainz, Rapsody ve Jerreau; NBA'in yıldız oyuncusu LeBron James'i anlatıyor. King James olarak anılan oyuncunun kariyerinin başlangıcından şimdiye kadarki haline kadar çeşitli görüntüler görüyoruz. Yıldız oyuncununun başarısına dikkat çekiliyor.

NBA'in gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından birisi olan LeBron James, bu yıl adeta şov yaptı. Yaşı ilerledikçe daha da güçlü olan süperstar, takımını NBA finallerine kadar taşıdı. Son olarak ilk final maçında 51 sayı attı ve takımı için 48 dakika boyunca sahada kaldı. Şüphesiz bu yılın en iyi oyuncusu olarak gösterilebilir. LeBron James'i son olarak NBA 2K14'ün kapak fotoğrafında görmüştük. Şimdi ise 5 yıl sonra NBA 2K19'un kapağında göreceğiz.

NBA 2K19, 11 Eylül'de çıkış yapacak. Oyunun Prelude sürümü ise 31 Ağustos'ta sadece PS4 ve Xbox One için tüm oyunculara ücretsiz olarak sunulacak.