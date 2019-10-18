NBA 2K20, Kısa Sürede En Çok Satılan Oyun Oldu

Geçtiğimiz 6 Eylül'de PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch ve Windows için oynanabilir olan NBA 2K20 kısa sürede bir hayli sevilmiş gibi gözüküyor.

Sektör izleme firması NPD Group’un ABD’nin oyun satışları hakkındaki araştırması sonucunda NBA 2K20'nin yalnızca bir ay gibi sürede en çok satılan oyun olduğu ortaya çıktı. NBA 2K20'nin ardından ise Mortal Kombat 11 geliyor.

ABD pazarı araştırmalarına göre NBA 2K20, ABD'de yılın en çok satan dördüncü oyunu olan Madden 20'yi de geçti. Madden 20'nin 2 Ağustos’ta yayınlanmış olmasına rağmen geride kalması gözlerden kaçmadı.

Spor Oyunları Arasında En Başarılısı NBA 2K20

Geçtiğimiz yıl tanıtılan NBA 2K19'un başarısını katlayan NBA 2K20, basketbol oyunları tarihindeki en başarılı yapım oldu. Özellikle grafikleriyle ve yenilenen oyun modlarıyla ilgi gören yapım hakkında şirket tarafından şu açıklamalar yapıldı: