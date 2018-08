NBA Live 19'un Demosu Yayınlandı, Hemen İndirin!

EA Sports'un yeni oyun motoruyla geliştirdiği NBA Live 19'un demosu yayınlandı. PlayStation 4 ve Xbox One platformu oyuncuları için yayınlanan demoya erişmek tamamıyla ücretsiz.

The One modunu tanıtmak isteyen EA Sports, demo ile birlikte online maç yapma şansını da oyuncuların beğenisine sunmuş. Demoda kendi karakterimizi yaratarak diğer oyuncularla maç yapabileceğiz. Demoda sadece online oynama imkanı sunulduğu için PlayStation 4 kullanıcılarının PS Plus üyeliğine, Xbox One kullanıcılarının da Xbox Live Gold üyeliğine sahip olması gerekiyor. NBA Live 19'un PS4 demosuna buradan, Xbox One demosuna da buradan ulaşabiirsiniz.

Uzun yıllar boyunca tek NBA oyunu olan NBA 2K serisi, bu yolda tek başına kalınca oyunları baştan savma bir şekilde çıkarıyordu. NBA 2K17'de çok can sıkıcı hatalar bulunuyordu. Geçtiğimiz yıl tekrar çıkış yapan NBA Live 18, umutlarımızı tekrar yeşertmişti. Oyunun çıkışının ardından rekabetin zorlu olacağını düşünen 2K Sports da artık daha dikkatli davranmaya başladı. Ortada bir rekabet olması oyunları daha üst seviyeye çıkarıyor.

NBA Live 19'un daha güçlü bir şekilde çıkış yapacağı şimdiden belli. NBA Live 19 ile birlikte The One isimli kariyer modunda kadın karakterler de yaratabileceğiz. Erkek karakterlerde olduğu gibi kadınlarda da aynı şekilde senaryo ilerlemesi var olacak. Yarattığımız karakterle ve diğer gerçek oyuncularla takım kurup, tüm dünyayla maç yapabilme şansına sahip olacağız.