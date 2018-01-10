Ne Zaman Gaz Çıkaracağınızı Telefonunuzdan Takip Edin

Bugüne kadar nefes kesici buluşlar yapmak için uğraşan bilim adamları, atomu parçalamaktan uzayın derinliklerine gidecek uydular yapmaya kadar birçok gelişmenin altına imza attılar; ancak bunlardan hiçbiri Avustralyalı bir grup bilim adamı tarafından geliştirilen ve yutulabilir hap sayesinde ne zaman osuracağınızı mobil uygulama üzerinden gösteren buluşa muhtemelen yetişemeyecek.

Kourosh Kalantar-Zadeh’ın liderliğinde Avustralya’da bulunan Peter Gibson – Monash Üniversitesi bünyesinde araştırmalarını yürüten bir grup bilim adamı, oldukça ilginç bir araştırmayı gerçeğe dönüştürmeyi başardılar. Öncelikle yutulabilir bir hap geliştiren ekip, hapın içerisine yerleştirdikleri sensörler sayesinde, hapın bulunduğu yere dair bilgileri toplamasını sağladılar. Sonrasında bunu mideden çıkarak bağırsaklarda toplanan gazı ölçmek üzere değiştiren araştırmacılar, böylece günümüzün en büyük sorunlarından birine göreceli bir çözüm getirmiş oldular.

Mideden çıkarak bağırsaklara giden ve burada biriktikten sonra kendisini dışarı salmak isteyen gazlara dair durumları takip eden hap, bununla kalmayarak, topladığı verileri bluetooth aracılığıyla telefonlar için geliştirilmiş uygulamaya göndermeyi başardı. Böylece hapı yutan kullanıcı, telefonundaki uygulama sayesinde ne zaman osuracağını takip edebilir hale geldi.

Her ne kadar başta komik gelse de yapılan projenin oldukça önemli bir amacı var: Bilim adamları bu yolla vücudumuzun karışık işleyişine dair önemli bilgiler elde edecekler ve dışarı salınan gazların nasıl biriktiği, temizlendiği ve dışarı salındığına dair daha ayrıntılı bilgiler elde etmiş olacaklar. Dahası toplanan veriler, bağırsaklarımızda hangi mikro organizmaların olduğunu, bunların hangi yiyeceklerle nasıl etkileşime geçtiklerini ve gazların içeriğine dair detaylar sunacak. Tüm bunlarla birlikte bugüne kadar çeşitli hortumlar -evet, aklınıza geldiği gibi- yoluyla toplanan veriler, böylece sadece küçük bir hap yoluyla öğrenilmiş olabilecek.

Şimdilik sadece domuzlar üzerinde denenebilen kapsül, alacağı yatırımlar ve desteklerin ardından insanlar üzerinde de denenebilir hale getirilecek ve ilerleyen yıllarda bağırsak hastalıklarını tespit etmek için de kullanılabilecek.