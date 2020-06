Need for Speed: Hot Pursuit Remastered Duyurulabilir

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered geliyor olabilir. VentureBeat sitesinden Jeff Grubb, ilginç bir iddiada bulundu. Bakalım Electronc Arts ve Criterion Games bu iddiaya nasıl bir cevap verecekler?

Remastered tabusunu Burnout: Paradise Remastered ile yıkan Amerika menşeli yayıncı, bu ayın başlarında Command & Conquer Remastered Collection paketini de satışa sunmuştu. Bununla birlikte son iki finansal konferansta daha fazla eski oyunun günümüze taşınacağını da öğrenmiştik. Mass Effect Trilogy Remastered ortaya atılan iddiaların başında gelmekteyken, listeye 2010 yılında satışa sunulmuş olan Need for Speed: Hot Pursuit eklenmiş olabilir.

Geçtiğimiz Perşembe günü EA Play Live 2020 sunumu gerçekleştirilmişti. Switch platformuna daha fazla ağırlık vereceğini söyleyen Electronic Arts, önümüzdeki bir yıllık süreçte yedi oyununu Nintendo konsolu sahipleriyle buluşturmaya hazırlandığını da duyurmuştu.

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered İddiaları

Yapılan bu duyurunun ardından VentureBeat sitesinden Jeff Grubb, güvenilir ve yayıncının çıkış listesini yakinen bildiğini söylediği kaynaklardan aktardığı bilgi ile bu oyunlardan bir tanesinin Need for Speed: Hot Pursuit olduğunu söyledi. Ancak bu oyun sadece Switch konsoluna değil, PC ve diğer konsollara da çıkacakmış. Burada hangi konsollar olduğu belirtilmiş değil ama PlayStation 4 ve Xbox One öncelikli olasılıkmış gibi görünüyor. Belki nesil geçişine de denk gelebilir.

Hazır Need for Speed serisinin direksiyonuna yeniden Criterion Games geçmişken böylesi bir duyuru ile karşılaşmak heyecan verici olabilir. Aslına bakarsanız 2005 yılında çıkmış olan Most Wanted ve / veya Burnout serisinin en iyi oyunu olarak kabul edilen Burnout 3: Takedown için de bir Remastered görsek hiç fena olmaz. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin.