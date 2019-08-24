Nesli Tükenmiş Olan Canlılar Yeniden Dünya Ekosistemine Katılabilecek

Nesli tükenmiş olan canlılar genellikle ağır bir doğa olayı sonucunda bu durumla karşılaşmışlardır. Bu canlıların yeniden hayata döndürülmesinin sırrı ise melanozom denilen yapılardır. İşte bilim dünyasında önemli bir gelişme olarak görülen bu haberimizin detayları.

Araştırmacılar tarafından geliştirilen bir tekniğe göre melanozomlar, melaninin sentezlendiği, depolandığı ve taşındığı hücrelerde belirli görevleri gerçekleştirmek ile yükümlü parçalardır. İrlanda'daki University College Cork araştırmacılarına göre bu sayede fosillerin yumuşak doku yapıları yeniden canlandırılabilir.

Melanozomlar önemli bir görev edinecek

Ulusal Bilimler Akademisi'ndeki bildirilerde yayınlanan araştırmaya göre, iç melanozomların çeşitli fosillerde ve modern omurgalılarda son derece önemli geometrik yapılar içerdiği ortaya çıktı. Bu geometrik yapılar tamamen canlının kendi dış görünüşünü oluşturan sistemlerdir.

Yapılan çalışmalarda, kuşların sürüngenlerin ve memelilerin iç organlarından son derece büyük miktarlarda melanin olduğu keşfedildi. Böylece bu tür hayvanların bütün şekil yapısını ortaya koyma imkanı belirdi. Elbette bu tür canlılara dinozorlar gibi hayvanlar da dahil. Dünyada her yıl ciddi oranda hayvan neslinin tükenme durumları ortaya çıkıyor. Bilim insanları bu sayede nesli tükenmiş olan hayvanları yeniden Dünya ekosistemine kazandıracak.

Robotik çalışmalarla birçok hayvanın robotu yapılsa bile, yine de insanlar ekosistemi canlı tutmak istiyor. Peki sizce de ekosistem bu tür faaliyetler ile canlı kalabilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.