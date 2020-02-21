Netflix Dizisi The Witcher'ın 2. Sezon Çekimleri Başladı

Netflix, The Witcher dizisinin ikinci sezon çekimlerinin başladığını duyurdu. Ayrıca ikinci sezonda yer alacak isimler de açıklandı.

Andrzej Sapkowski’nin aynı adlı kitap serisine dayanan, Amerikan yapımı fantastik drama dizisi The Witcher, 20 Aralık 2019’da Netflix platformunda izleyicilerle buluşmuştu. Dizinin ilk sezonu 80 milyona yakın kişi tarafından izlenmişti. Netflix’in en iyi açılış yapan dizisinin ikinci sezonunun 2021’de yayınlanacağı geçtiğimiz ay söylenmişti. Bugün Netflix, dizinin ikinci sezon çekimlerinin başladığının müjdesini verdi ve ikinci sezon kadrosunu duyurdu.

2. Sezon Çekimleri İngiltere'de Başladı

2021’de yayınlanması planlanan The Witcher’ın ikinci sezon çekimleri İngiltere’de başladı. Dizinin ana kahramanı Rivyalı Geralt rolüyle Henry Cavill, büyücü Yennefer olarak Anya Chalotra, Ciri rolüyle Freya Allan ve Jaskie rolüyle Joey Batey ikinci sezonda tekrar kamera karşısına geçecek. İkinci sezonda Yasen Atour (Young Wallander) Coen, Agnes Bjorn (Monster) Vereena, Paul Bullion (Peaky Blinders) Lambert, Thue Ersted Rasmussen (Fast and Furious 9) Eskel, Aisha Fabienne Ross (The Danish Girl) Lydia, Kristofer Hivju (Game of Thrones) Nivellen ve Mecia Simson Francesca olarak karşımıza çıkacak. Stephen Surjik (Umbrella Academy) 201 ve 202 bölümlerini, Sarah O’Gorman (Cursed) 203 ve 204, Ed Bazalgette (The Last Kingdom) 205 ve 208, Geeta V. Patel (Meet The Patels) 206 ve 207. bölümlerini yönetecek.

2. Sezon Kadrosu Açıklandı

Dizinin ikinci sezonuyla birlikte Anna Buring (Kill List) Tissaia olarak, Tom Canton (Good Karma Hospital) Filavandrel olarak, Lilly Cooper (Peterloo) Murta olarak, Jeremy Crawford (Titans) Yarpin Zigrin olarak, Eamon Farren (Twin Peaks) Cahir olarak, Mahesh Jadu (Marco Polo) Vilgefortz olarak, Terence Maynard (Cursed) Artorius olarak, Lars Mikkelson (House of Cards) Stregobor olarak, Mimi Ndiweni (Black Earth Rising) Fringilla Vigo olarak, Royce Pierreson Judy) Istredd olarak, Wilson Radjou-Pujalte (Hunter Street) Dara olarak, Anna Shaffer (Harry Potter) Triss Merigold olarak, Therica Wilson Read (Young Wallander) Sabrina olarak geri dönüyor.

Dizinin yürütücü yapımcısı ve dizi sorumlusu Lauren Schmidt Hissrich (Marvel’s Daredevil, Marvel’s The Defenders, Umbrella Academy): “The Witcher'ın ilk sezonuna gelen tepkiler ikinci sezon kadrosu için çıtayı çok yükseğe çıkardı. Sophie Holland ve ekibi yeni karakterlere hayat vermek için alanındaki en iyi oyuncuları bir araya getirdi. Usta yönetmenlerin elinden çıkacak yepyeni hikayeler için son derece heyecanlıyız.”