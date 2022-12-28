Netflix'in Aralık Ayında En Çok İzlenen İçerikleri Belli Oldu

Netflix, milyonlarca abone kaybı yaşamasının ardından pek çok pazarda yeni şeyler denemeye yönelmiş ve kullanıcılarını memnun etmeyi amaçlıyor. Şirket, geçtiğimiz günlerde ilk canlı yayın programını açıkladı ve pazarlara özel içeriklerinin sayılarını artırmaya başladı. Peki şu anda Netflix'ten en popüler içerikler hangileri?

Netflix'te son haftalarda inanılmaz bir Wednesday festivali var. Dizinin yayınlanmasıyla birlikte rekor üstüne rekor kırması, diğer izleyicilerin de diziyi merak etmelerine neden olmuş olacak ki bu ay en çok izlenen içerikler arasında ilk sırada yer alıyor.

Wednesday şu anda 93 ülkede en iyi 10 Netflix dizisi arasında. Bu yazının yazıldığı tarih itibariyle, dizinin Rotten Tomatoes performansı olumlu olarak %86 seyirci puanı ve %71 eleştirmen puanına sahip.

Şu anda Netflix'te başka hangi içeriklerin trend olduğuna baktığımızda listenin ikinci sırasındaki Emily in Paris'in 3. Sezon'u yer alıyor. Fazla uzatmadan sizleri listeyle baş başa bırakalım.

Aralık Ayında En Çok İzlenen Netflix İçerikleri

Wednesday: 1. Sezon — 118.5 milyon saat izlendi

Emily in Paris: 3. Sezon — 117.6 milyon saat izlendi

The Recruit: 1. Sezon — 95.5 milyon saat izlendi

Harry & Meghan — 39.7 milyon saat izlendi

Sonic Prime: 1. Sezon — 26.4 milyon saat izlendi

Too Hot to Handle: 4. Sezon — 16.6 milyon saat izlendi

The Witcher: Blood Origin — 15.87 milyon saat izlendi

I AM A KILLER: 4. Sezon — 15.82 milyon saat izlendi

Firefly Lane: 2. Sezon — 14.2 milyon saat izlendi

Emily in Paris: 1. Sezon — 11.5 milyon saat izlendi

Peki siz bu ay Netflix'te hangi içeriği izlediniz? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.