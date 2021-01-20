Netflix Kullanıcı Sayısı Belli Oldu: Yeni Rekor

Netflix kullanıcı sayısı belli oldu. Netflix'in kaç milyon aboneye sahip olduğu merak edilmekteydi. Netflix kullanıcı sayısı kaç? Gelin hep beraber yakından bakalım.

Netflix Kullanıcı Sayısı

Netflix, 2007'deki başlangıcından bu yana ilk kez 200 milyondan fazla aktif kullanıcıya ulaştı. Netflix tahminlere göre dünya çapında 200 milyon kullanıcıya ulaşmış durumda. Yayın devi, 2020 yılını 203,7 milyon aboneyle şaşırtıcı bir şekilde sona erdirdi.

Netflix, 2020'nin dördüncü çeyreğinde 8,5 milyondan fazla abone eklediğini ve yıl boyunca 37 milyon rekor sayıda kullanıcı kaydettiğini açıkladı. Abone sayısı, 100 milyon ödeme yapan müşterinin kilometre taşına ulaştığı 2017'den bu yana iki katına çıktı.

Kaliforniya merkezli şirket, 2019'un aynı döneminde 5,45 milyar dolardan dördüncü çeyrekte 6,64 milyar ABD doları gelir elde etti. Ancak toplam kar 542 milyon dolardan 587 milyon dolara düştü. Bir yıl önceki hisse başına 1,30 dolara kıyasla, şimdi hisse başına 1,19 dolar değerinde.

Netflix'in dördüncü çeyrekteki en güçlü oyuncuları arasında Bridgerton, The Queen's Gambit , The Crown ve George Clooney'nin Midnight Sky yer alıyor. Nisan 2020 itibarıyla Netflix, 11,9 milyonla Avustralya'da en çok aboneye sahip olurken, onu 5,2 milyonla Foxtel ve 3,3 milyon kullanıcıyla Stan izliyor.

Netflix Üyelik Ücretlerine Zam Mı Gelecek?

Netflix'in yakında Kuzey Amerika veya Avrupa'da abonelik fiyatlarını artıracağı söyleniyor. Wall Street analistine göre fiyat artışı yapılır ise Netflix büyük bir tepkiyle karşılaşmayacak. Deadline'ın aktardığı haber göre, Netflix'te üyelik ücretlerinde yakın orta vadede potansiyel bir fiyat artışı olabileceğine inanılıyor. Söylentiler, Netflix üyelik ücretlerine çok fazla zam yapılmayacağını gösteriyor.

Abonelik ücreti ayda yalnızca bir veya iki dolar artarsa Netflix'in 2021'deki geliri 500 milyon ABD Doları ila 1 milyar ABD Doları arasında artabilir. Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'nın yükselen fiyatlardan etkilenmesini bekliyor.

Sizler Netflix'in üyelik ücretlerine zam gelecek iddiası hakkında neler düşünüyorsunuz? Zam gelir ise üyeliğinize devam eder misiniz? Yoksa iptal mi edersiniz? Yorumlardan görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!

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