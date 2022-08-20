Netflix'in Reklamlı Aboneliğinde Reklamsız Olacak Kategori Belli Oldu

Netflix, rakibi Disney Plus'ın Mayıs ayında aldığı bir kararla çocuk programlarında reklam yayınlamaması tercihini doğru buluyor olmalı ki kendi reklamlı aboneliğinde de aynı kararı almayı planlıyor. Bloomberg tarafından bildirildiği üzere Netflix, ortaklarına çocuk programlarının reklamsız kalacağını söyledi.

Kaynaklar ayrıca çıkışa, orijinal filmlerin başlangıçta reklamsız kalacağını, bunun da muhtemelen yüksek bütçeli içeriklerin reklamlarla mahvolmasını istemeyen film yapımcılarını rahatlatacağını söyledi. Doğruysa aboneler de kesinlikle bundan memnun olacak.

Ancak her hâlükârda "Stranger Things", "Bridgerton" ve "Squid Game" gibi orijinal içeriklerin yine de reklam içermesi bekleniyor.

Çocuklara Özel İçeriklerde Reklamlar Bulunmayacak

Yayıncı, çocukların programlarını reklamsız tutacak olursa bu, son abone kaybını telafi etmeye yardımcı olabilir. Bazı ebeveynler, yüksek fiyat nedeniyle hizmetten vazgeçmiş olabilir, bu nedenle daha ucuz olan reklamlı abonelik seçeneği, çocuklarına reklamsız bir akış deneyimi sunarken paradan tasarruf etmelerine yardımcı olabilir.

Şu anda Netflix'in yaklaşmakta olan reklamlı abonelik seçeneği hakkında fazla bir şey bilmiyoruz. Tek bildiğimiz şey 2023'te hizmete gireceği. Analistler, Netflix'in çevrimiçi video reklamcılığında en önde gelen şirketlerden biri olacağını ve yılda yaklaşık 4 milyar dolarlık reklam geliri elde edeceğini tahmin ediyor.