Netflix'ten Şifre Paylaşım Kısıtlamasına Dair Kullanıcıları Sevindirecek Yeni Düzenleme!
Netflix, şifre paylaşım kısıtlamasının kötü etkilerini olabildiğince azaltmaya çalışıyor ve bu bağlamda yeni bir düzenleme açıklandı. İşte detaylar!
Netflix, platformun son şifre paylaşım kısıtlamasından mağdur olmuş olabilecekler kişiler için Profil Aktarımı özelliğine yeni bir düzenleme getireceğini duyurdu. Kullanıcılar artık yeni bir hesap açmak yerine Netflix profillerini mevcut bir hesaba aktarabiliyor.
Netflix Profil Verileriniz Mevcut Bir Hesaba Aktarılabilecek
Dolayısıyla şifre paylaşım kısıtlaması yürürlüğe girdiğinde arkadaşınızın hesabından atıldığınız için eski bir Netflix hesabınıza geçiş yapıyorsanız artık tüm profil bilgilerinizi bu eski hesaba aktarabilirsiniz. Hatta geri dönebileceğiniz eski bir hesabınız yoksa profilinizi başka birinin hesabına da aktarabilirsiniz.
Bu son özellik, kullanıcıların tüm profil bilgileriyle birlikte yeni bir hesaba geçmelerini sağlayan ve daha önce duyurulan Profil Aktarımı özelliğine yalnızca bir düzenleme ekliyor. Tek fark, artık profilinizi herhangi bir Netflix hesabına taşıyabiliyor olmanız.
Netflix profilinizle birlikte taşınacak bilgiler arasında kişiselleştirilmiş önerileriniz, izleme geçmişiniz, izleme listeniz, kayıtlı oyunlarınız ve diğer ayarlarınız yer alıyor.
Netflix Profil Aktarımı Nasıl Yapılır?
Netflix şifre paylaşım kısıtlaması tüm bölgelere açıldığında bir profili aktarmak için ana sayfadaki açılır menüde profil simgenizin üzerine geldiğinizde "Profili Aktar" seçeneğini göreceksiniz. Ardından ekrandaki talimatları izleyebilirsiniz.
Peki siz bu yeni düzenleme hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Netflix Artık İzlediğiniz İçeriklere Göre Reklam Gösterecek!
Netflix'in yayın hizmetine kullanıcı hedefli reklamlar getirmeyi düşündüğü bildirildi. Peki bu sistem nasıl çalışacak? Cannes Lions festivalinde gerçekleşen görüşmelere göre Netflix reklamların "aralıklı" bir şekilde sunulması ve reklam kampanyalarının birden fazla bölüme ayrılmasıyla ilgili bir dizi plan üzerinde çalışıyor.
YORUMLAR