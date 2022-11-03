Netflix Temel Paketin Çözünürlüğünü Değiştirdi: 480P'ye Son!

Netflix gerek ülkemizde gerek Dünya'da en popüler akış hizmetlerinden biri olsa da diğer hizmetlerin yanında sunmuş olduğu temel paketteki 480P çözünürlük nedeniyle eleştirilerin ana odağı konumundaydı. Yıllardır kullanıcıların isyanları, onları zamanla farklı çözüm yolları aramalarına itmiş olsa da Netflix nihayet 480P çözünürlükte paket sunmaya son veriyor.

Bahsi geçen temel paket, Kasım ayına dek kullanıcılara maksimum 480P çözünürlük sunuyordu. Kasım ayı itibarıyla temel pakette çözünürlük nihayet 720P'ye yükseltildi. Temel paket üyesi kullanıcıların şu anda test ettiklerinde 720P'ye erişebiliyor olması gerekiyor. Ayrıca yeni kullanıcılar da doğal olarak doğrudan 720P'ye erişim sağlayabilecekler.

Netflix bununla birlikte standart pakette Tam HD yani 1080P sunarken, özel pakette ise Ultra HD çözünürlük sağlıyor. Abonelik fiyatlarına geldiğimizde ise son değişiklikten bu yana herhangi bir değişiklik görünmüyor. Temel paket aylık 45,99 TL, standart paket aylık 69,99 TL, özel paket ise aylık 93,99 TL'den satılıyor.

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