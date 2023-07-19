Netflix Temel Plan Uygulamasını İki Ülkede Daha Kaldırdı!

Netflix yeni fiyatlandırma politikası kapsamında kullanıcılara reklamsız plan seçenekleri sunmuştu. Böylece seyirciler platformdaki tüm dizi ve fimleri ayda 10 dolar karşılığında, reklamsız ve standart çözünürlükte izleyebiliyordu. Ancak Netflix geçtiğimiz günlerde bu planı uygulamaktan vazgeçti. Planı ilk olarak Kanada'da uygulamadan kaldırarak iptallerin devamının geleceğinin sinyallerini verdi.

Şimdi ise sıra ABD ve İngiltere'ye geldi. Şirket, ABD ve Birleşik Krallık'taki yeni katılacak üyelerin artık temel seviyeye kaydolamayacaklarını söylemek için planlar ve fiyatlandırma sayfasını güncelledi. Netflix sözcüsü Kumiko Hidaka da bu haberi onayladı. Bu durumda kullanıcılar maliyetlerini düşük tutmak isterlerse ya reklamları izlemek ya da daha pahalı bir plan için ödeme yapmak zorunda kalacaklar.

Peki Önceden Abone Olanlar Ne Yapacak?

Temel plana abone olan eski kullanıcılar, iptal etmediği veya planlarını değiştirmediği sürece aboneliğini sürdürebilecek. Ancak daha ucuz bir plana geçmek mümkün olmayacak. Yapılan açıklamaya göre aylık temel plan (9,99 ABD doları) artık “yeni veya yeniden katılan üyeler için” mevcut olmayacak. Yeni aboneler artık yalnızca 6,99 dolarlık aylık reklam destekli plan, 15,49 dolarlık standart plan ve 19,99 dolarlık premium plan arasında seçim yapabilecek.

Kullanıcılar verecekleri fiyat karşılığında hangi çözünürlüğe ve video kalitesine sahip olacaklarını Netflix'in yeni fiyat tarifesinde öğrenebilecekler. Böylece herkes kendi bütçesine göre bir tercih yapacak. Bazı kullanıcılar bu durumdan şikayetçi olsa da Netflix kararından döneceğe benzemiyor.