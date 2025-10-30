Tüm Gözler Bu Oyuna Çevrildi! Bir Netflix Yapımı Daha Oyun Oluyor

Netflix, büyük bir oyun projesi için dünyanın en çok sevilen oyununun arkasındaki stüdyo ile anlaştı. Şirket, bu oyunun önemli bir IP'ye (fikri mülkiyet) dayanacağını belirtti. Bu, dijital yayın platformunun haklarına sahip olduğu orijinal bir Netflix yapımının oyun uyarlamasının yolda olduğu anlamına geliyor.

Bir Netflix Yapımının Oyunu Yapılıyor

Netflix, Life Is Strange'in geliştiricisi olan Don't Nod Entertainment ile ortaklık kurdu. Şimdiye kadar Tell Me Why, Life Is Strange (1 ve 2) ve Lost Records gibi oyunları ile ismini duyurmuş geliştirici, bir Netflix yapımının oyununu geliştirmekten sorumlu olacak.

Bu gelişme, stüdyonun altı aylık finansal raporunda ortaya çıktı. Bu raporda büyük bir IP'ye dayanan yeni bir oyun geliştirmek için Netflix ile anlaşma imzalandığı bilgisine yer verildi. Oyunun Netflix tarafından yayınlanacağı kesin olsa da hangi dizi ya da filme dayanacağı gibi ayrıntılar henüz bilinmiyor. Ancak dijital yayın platformunun son zamanlardaki strateji değişikliğinden hareketle tahmin yürütülebilir.

Şirket, geçen yıl AAA oyun geliştirme stüdyosu olan Team Blue'yu kapattı ve piyasaya sürülmesi birçok oyunu iptal etti. Geçtiğimiz günlerde ise Squid Game: Unleashed'in arkasındaki stüdyo Boss Fight'ı kapatma kararı aldı. Yayın devi, bu yıl bir zamanlar iddialı olduğu büyük oyunların yerine daha çok parti oyunları gibi oyunlara ağırlık vermeyi tercih etti.

Yeni gelecek oyunun hikâye odaklı olacağı söyleniyor. Bunu göz önünde bulundurarak Netflix'in şu anda oyun kütüphanesinde yer alan Kentucky Route Zero gibi oyunlara benzer bir oyunun geleceğini söyleyebiliriz. Büyük ihtimalle bu oyun da çok yüksek bütçeli oyun olmayacak. Bunun yerine Don't Nod'un önceki projeleri gibi kapsamlı bir hikâye sunacak ve oyuncular yaptığı seçimlerle ilerleyecek.

Netflix Hangi Oyunları Sunuyor?

Netflix şu anda Squid Game: Unleashed, Farming Simulator 23, GTA: San Andreas, Football Manager 2024 Mobile, Transformers, Snake.io, Street Fighter IV CE, Scriptic, Asphalt Xtreme, SüngerBob: Mutfakta, Sonic Prime Dash, Twelve Minutes, Into the Dead 2: Unleashed, Stranger Things: 1984, Dead Cells dahil olmak üzere birçok oyun sunuyor.