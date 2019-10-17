NetherRealm Studios, Mortal Kombat İçin Büyük Bir Sürpriz Hazırlığında

Mortal Kombat 11 içerik olarak genişlemeye devam ederken, Ed Boon bizleri heyecanlandıracak bir açıklama yaptı. Açıklamalar göre önümüzdeki yıl için büyük bir Mortal Kombat sürprizi planlanıyor.

Brezilya'nın E3 fuarı diyebileceğimiz Brasil Game Show 2019, 10 - 13 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleşti. Oyun dünyasından ünlü isimlerin katıldığı fuarda, Mortal Kombat Yardımcı Üreticisi ve Mortal Kombat 11 Yaratıcı Yönetmeni Ed Boon da yer almıştı. Bu süre zarfında da TerraTV bir röportaj yapma fırsatı bulmuş. Serinin geleceğinin konuşulduğu bu röportaj sırasında, Boon enteresan bir açıklamada bulundu.

"Mortal Kombat (MK11) hikayesi, buna hemen hemen hikayenin sonu diyoruz. Mortal Kombat ile işimiz kesin olarak bitmedi, gelecek olan daha fazla karakterin olduğunu biliyorsunuz ve önümüzdeki sene Mortal Kombat için büyük bir sürprimiz olacak."

NetherRealm Studios daha önceden yaptığı açıklama ile sıradaki karakterlerin Mortal Kombat 11 oyununa geliş tarihleri açıklanmıştı. Buna göre Sindel 26 Kasım 2019 tarihinde, Joker 28 Ocak 2020 tarihinde ve Spawn 17 Mart 2020 tarihinde yayınlanacak ama bu tarihler Kombat Paketi sahipleri için verildi. Bu eklentiye sahip olmayanların birer hafta beklemeleri gerekecek.

Peki yorumda bahsi geçen büyük sürpriz ne olabilir? Daha önceden çıkan söylentiler ışığında ikinci bir Kombat Paketi olabilir. Ancak olası bir Mortal Kombat 11 XL de görebiliriz. Malumunuz Mortal Kombat X 2015 yılının Nisan ayında, Mortal Kombat XL de 2016 yılının Mart ayında satışa sunulmuştu. Bunun bir benzerini son oyunda da görebiliriz. Belki bambaşka bir şey de olabilir. Mesela yan senaryolu bir Mortal Kombat oyunu, kim bilir? Bekleyip, göreceğiz.