Netmarble'ın Yeni Oyunu Mobil Platformlarla Buluşuyor

Netmarble ve Kodansha ortaklığı ile geliştirilen ve Japonya'da büyük başarı yakalayan mobil macera oyunu The Seven Deadly Sins, dünyaya açılmaya karar verdi. Yakın zaman sonra farklı bölgelerde de oynanamaya açılacak olan oyunun, ilk detayları merak edenlerle paylaşıldı.

Sinematik macera mobil rol yapma oyunu şeklinde tanımlanan The Seven Deadly Sins: Grand Cross, ilk olarak piyasaya sürüldüğü Japonya bölgesinde milyonlarca oyuncuya ulaşması ile gündemin ilk sıralarına oturmuştu.

The Seven Deadly Sins'in bu başarısını başka bölgelere de yaymam isteyen Netmarble, çeşitli değişiklikler sonrasında oyunu dünyaya açmaya hazırlandığını duyurdu.

Netmarble Baş Yapımcısı Young Jae Park, “Piyasaya sürülecek olan The Seven Deadly Sins: Grand Cross oyunuyla dünya çapında başarıya ulaşan The Seven Deadly Sins markasının bir parçası olmanın gururunu yaşıyoruz. Oyun Japonya’da piyasaya sürüldükten sonra App Store ve Google Play listelerinde birinci sıraya çıkarak büyük başarı yakaladı. Bu sene dünya çapındaki hayranların Meliodas ve takımıyla yolculuğa çıkmasını görmeyi heyecanla bekliyoruz.” dedi.

Oyuna erken kayıt imkanının bugün itibarıyla başladığını dile getiren Netmarble, erken kayıt olan oyuncuların, çeşitli ödüller kazanacaklarının da altını çizdi. The Seven Deadly Sins erken erişim ödülleri ise hemen aşağıdaki gibi sıralandı.

The Seven Deadly Sins erken erişim ödülleri

1x Meliodas oyun içi karakteri, The Seven Deadly Sins: Grand Cross’un ana kahramanı

1x Meliodas için oyun içi kostüm ve silah

30 Diamonds (The Seven Deadly Sins: Grand Cross’ premium para birimi, 10 Çekiliş değerinde)

100.000 Gold (The Seven Deadly Sins: Grand Cross’un oyun içi para birimi)

The Seven Deadly Sins ‘in ana kadın kahramanı olan Elizabeth için özel bir kostüm içeren ayrıcalıklı bir sandık

The Seven Deadly Sins dünyasına katılmak için hemen aşağıdaki indirme bağlantısını takip edebilir ve oyunu hem Android hem de iOS üzerinde deneyimleme şansı yakalayabilirsiniz.