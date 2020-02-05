Neuralink Projesi Çok Yakında Bir İnsanda Denenebilir

Elon Musk yaptığı açıklama ile birlikte Neuralink'in çok yakın bir zamanda insanlarda kullanılabileceğinin işaretini verdi. İşte heyecan uyandıran o detaylar!

Neuralink Nedir? Neler Vaat Ediyor?

Elon Musk tarafından kurulan Neuralink Corporation bünyesinde geliştirilen Neuralink implante edilebilen bir beyin - bilgisayar arayüzü geliştirilmesi hedefleniyor. Özellikle engelliler için umut vaat eden bu proje ile birlikte insan beyninin gelişmiş yapay zeka ile rekabet edilebilmesi mümkün kılınabilir.

Musk, pazar günü yaptığı açıklamada Neuralink'in bu sene içerisinde önemli bir güncelleme alacağını ve bunun harika olacağını söyledi. Ancak bu proje yaklaşık dört yıl gibi uzun bir süredir geliştiriliyor ve henüz insan üzerinde test edilmiş değil.

İnsanlı Deneyler mi Başlıyor?

Geçtiğimiz saatlerde açıklama yapan ünlü bir teknoloji yatırımcısı söz konusu proje hakkında "Yüksek bant genişliğinde, yüksek hassasiyetli sinirsel arayüzlere yönelik etki azdır. Neuralink bu yıl içerisinde ve en kısa sürede bir insanda denenebilir." ifadelerine yer verdi. Musk'ın yaptığı açıklamalarda benzer bir yolu işaret ediyor. Ancak hemen test sırasına girebileceğinizi düşünmeyin.

Musk, "Öncelikle bunu süper güvenli ve kullanım için süper basit bir hale getirmeliyiz. Bundan sonra risklere karşı en iyi faydaları belirlemeliyiz. Bu uzun bir yoldur. Araç güvenliğinde olduğu gibi pek çok iç standarta uymamız gerekir ve bunları yasalardan geçirmek araçlara göre daha zordur." dedi.

Hastalıkların Tedavisi ve Ana Amaç

Ancak Musk, bu yolun başarılması durumunda pek çok hasta ve hastalık için bir devrim olacağına inanıyor.

"Nihayetinde inme, kaza ve doğuştan gelen hastalıklardan gelen kayıp bölümleri telafi etmek için kullanılacaktır. Çok heyecanlanmak istemiyorum ama potansiyel beyin ve motor işlevlerini geri yükleme potansiyeli gerçekten işe yarar gibi gözüküyor."

Neuralink'in ilk amacı bu olsa da daha nihai bir hedefi bulunuyor ki, bu da uzun vadede insanların daha hızlı düşünebileceği ve yapay zeka ile birleşmesinin ya da onu geride bırakmasının mümkün olacağı bir zekaya yetişmek.