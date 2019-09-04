New York Metrosu, Düşen AirPods'lardan Şikayetçi

Apple'ın 2016 yılında satışa sunduğu kablosuz kulaklık modeli AirPods, kullanıcılar tarafından sevilerek kullanılıyor. Ancak Wall Street Journal'ın haberine göre New York City Büyükşehir Ulaştırma Kurumu (MTA) bu kulaklıklardan bir miktar şikayetçi.

Apple AirPods'ları özellikle spor ve egzersiz sırasında kullanan kişiler, ağırlıklı olarak kulakta sabit kalmama ve kulaktan kayma gibi sorunlardan şikayet etmekte. Ancak görünüşe göre yaz sıcaklarının gelmesi ve kişilerde oluşan terleme ile birlikte kulaktan düşme olaylarında da önemli bir artış bulunuyor. Yolcuların sık sık AirPods düşürmesinden şikayetçi olan MTA, bu durumla ilgili bir kamu hizmeti duyurusu gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz hafta içerisinde yalnızca bir öğle arasında 18 yolcudan düşen eşyalarının raylardan alınması için talep alan MTA, yapılan on sekiz talebin altısının AirPods modellerine ait olduğunu belirtti. AirPods'ların küçük olmasının bulunmasını zorlaştırdığını belirten bir MTA çalışanı, bu noktadaki tek avantajlarının beyaz renk olduğunu söyledi.

Rakip markaların da bu durumu koz olarak kullandığı kulaklıklar, yeni modellerle birlikte daha ergonomik ve güvenli bir yapıya bürünmeye çalışıyor. Yine de yaptığınız aktivitelerde kulaklıklara dikkat etmenizi tavsiye ederiz.