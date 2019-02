Nikola, İki Yeni Elektrikli Kamyon Tanıtacak

Ürettiği elektrikli ve hidrojen yakıtı ile çalışan kamyon modelleri ile dikkat çeken Nikola, Two ve Tre adlı kamyon modellerinin elektrikli versiyonlarını tanıtmaya hazırlanıyor.

2014 yılında kurulan ABD merkezli elektrikli araç üreticisi Nikola Motor Company, daha önce Nikola One ve Nikola Two adlı elektrikli kamyon modellerini tanıtmıştı.

Düşük maliyetlerle uzun mesafe kat edebilen kamyon modelleri üzerinde çalışan şirket, şimdi de önümüzdeki Nisan ayında elektrik motoruna sahip Two ve Tre isimli kamyon modellerini tanıtmayı planlıyor.

Breaking: Our CEO, @nikolatrevor will announce Nikola Two and Nikola Tre in both Hydrogen and BEV at Nikola World. You will be able to order both trucks in 500kWh, 750kWh and 1mWh options BEV. Don't miss Nikola World 2019. Hydrogen long haul, BEV short haul. #emissionsgameover