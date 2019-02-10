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Nikola, İki Yeni Elektrikli Kamyon Tanıtacak

Nikola Elektrikli Kamyon
Mertcan Aytar
Mertcan Aytar - | teknoloji

Ürettiği elektrikli ve hidrojen yakıtı ile çalışan kamyon modelleri ile dikkat çeken Nikola, Two ve Tre adlı kamyon modellerinin elektrikli versiyonlarını tanıtmaya hazırlanıyor.

2014 yılında kurulan ABD merkezli elektrikli araç üreticisi Nikola Motor Company, daha önce Nikola One ve Nikola Two adlı elektrikli kamyon modellerini tanıtmıştı. 

Düşük maliyetlerle uzun mesafe kat edebilen kamyon modelleri üzerinde çalışan şirket, şimdi de önümüzdeki Nisan ayında elektrik motoruna sahip Two ve Tre isimli kamyon modellerini tanıtmayı planlıyor.

Nikola’nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Son dakika: CEO’muz @nikolatrevor, Nikola World etkinliğinde hem hidrojenli hem de elektrikli (BEV) versiyonlara sahip Nikola Two ve Nikola Tre’yi duyuracak. Her iki kamyonu da 500kWh, 750kWh ve 1mWh’lik elektrikli seçeneklerle sipariş edebileceksiniz. Nikola World 2019’u kaçırmayın. Hidrojen uzun mesafe, elektrik kısa mesafe. #emissionsgameover (emisyonlar için oyunun sonu)." ifadelerine yer verdi.

Nikola, 16-17 Nisan tarihlerinde ABD’nin Phoenix/Arizona eyaletinde düzenlenecek olan Nikola World etkinliğinde, Two modelinin hidrojenli seri üretim versiyonunu çalışırken gösterecek. Prototip olarak sergilenecek olan Tre modelinin ise önümüzdeki yıldan itibaren Avrupa’da test edileceği belirtiliyor.

Nikola Elektrikli Kamyon 2

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