Ninja, Dünyanın En Etkili 100 İsmi Arasında Yer Aldı

Time Dergisi, her yıl yayınladığı Dünyanın en etkili 100 ismi içerisinde bu yıl farklı birisine yer verdi. İçerisinde Donald Trump ve Barack Obama'nın eşinin de bulunduğu Dünyanın en etkili 100 ismi 2019 yılı için Time Dergisi tarafından belirlendi.

16 yıldır oyun videoları çeken ve işinde gayet başarılı olan Ninja lakaplı Tyler Blevins, Dünyanın en etkili 100 ismi içerisinde bulunuyor. Özellikle de EA Games tarafından 1 milyon dolarlık reklam anlaşması yapması nedeniyle de, bu listede yer alabileceği düşünülüyor.

Ninja, bir geleneği devam ettiriyor

Time Dergisi tarafından yapılan Dünyanın en etkili 100 ismi listesinde, bu yıl 2. kez bir video oyuncusu yer alıyor. Daha önceden de PewDiePie, Times dergisi tarafından en etkili 100 isim arasında yer almıştı. Böylece video oyuncuları artık daha fazla, Times Dergisi’nin bu tarz haberlerine konu olmaya başladı.

Ninja, bugüne kadar video oyuncuları içerisinde belki de en eğlencelilerden olduğu söylenebilecek biri. Bu nedenle ödülü fazlasıyla hak ettiğini ifade edebiliriz.

Video oyuncusu olan Ninja ile ilgili düşünceleriniz neler? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.