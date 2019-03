Nintendo Bir Değil, İki Yeni Switch Modeli Üzerinde Çalışıyor

Piyasadaki üç büyük konsol üreticisinden biri olan Nintendo cephesinde, Switch konsoluyla ilgili memnuniyet sürüyor. Satış anlamında iyi bir performans gösteren konsol, oyuncular için zaman geçtikçe daha da cazip hale gelmeye başlarken, Japon konsol üreticisi de oyuncular için farklı alternatifleri göz önüne getiriyormuş gibi görünüyor. Halihazırda güncelliklerini devam ettiren iki ayrı söylentiye göre, daha ucuz ve daha küçük bir Switch konsolunun bu sene içerisinde satışa sunulacağına işaret ediliyordu. Bu söylentilerden ilki, Wall Street Journal Japan kaynaklarından gelmişti ve görünen o ki bu söylenti farklı bir boyut kazandı.

Yayınlanan yeni rapora göre, iki farklı kitleye hitap edebilmek için iki farklı Switch modeli üzerinde çalışılıyor. Bu modellerden bir tanesi daha ucuz, diğeri ise daha gelişmiş bir model olacak. Ucuz olan model ile ilgili olarak aktarılan detaylarda, bu modelin halihazırdaki 3DS kullanıcıları açısından ideal olduğu söyleniyor. Öyle ki, Switch Joy-Con kontrolörlerindeki titreşim özelliğinin kaldırılmasının yanı sıra konsoldan ayırmak da mümkün olamayacak.

Gelişmiş model için şimdilik bir detay verilmiş değil ama raporda bahsedilene bakılırsa PlayStation 4 Pro veya Xbox One X kadar kuvvetli bir sistemle karşılaşmayacağız. Ayrıca her iki modelin de tasarım açısından halihazırdaki modele göre farklı olacağı ve bunun bizleri şaşırtacağı da raporda yer verilen bir başka detay oldu.

Son olarak The Wall Street Journal, bu iki farklı modelin E3 2019 fuarındaki Nintendo konferansında duyurulacağını iddia ediyor. Ancak E3 2019 öncesinde gerçekleştirilecek olan Nintendo Direct programında da duyurulma ihtimali var. Tabii ki Nintendo cephesinin kendi yaklaşım tarzına göre hareket edebilecek oluşunu da göz önünde bulundurmak lazım. Bir diğer deyişle, bu modellerin duyuruları her an karşımıza çıkabilir. Gelişmeler için bizi takipte kalın.