Nintendo Bir Mario Filmi Üzerinde Çalışıyor Olabilir!

Nintendo, kısa bir süre önce piyasaya sürdüğü yeni oyun konsolu Switch ile oyun dünyasında tekrar ismini duyurmayı başarmıştı. Bu konsol için yayınlanan yeni nesil Mario oyunu Super Mario Odyssey ise çok iyi inceleme puanları aldı.

Şüphesiz ki Mario oyunları, Nintendo firmasının çıkarmış olduğu oyun konsollarının başarılı olmasını sağlayan en büyük faktörler arasında. 80'li yıllardan beri farklı kuşaklar, farklı Nintendo oyun konsolları üzerinde oynadıkları Mario oyunlarıyla büyüdüler. Günümüze kadar gelen süreçte Mario oyunları haricinde sevilen kahramanın çizgi filmleri ile karşılaşmıştık. Bir de 1993 yılında bir Mario filmi çekilmiş; fakat çok başarılı olamamıştı.

The Wall Street Journal'ın paylaştığı bir habere göre, daha önceden Minyonlar ve Çılgın Hırsız animasyon filmlerini hazırlayan Illumination Studios ile Nintendo, yeni bir Mario animasyon filmi için anlaşmanın eşiğindeymişler. Bu projenin aslında bir senedir iki firma arasında görüşülmekte olan bir süreç olduğu, Nintendo'nun projeye daha fazla dahil olabilmek adına görüşmeleri uzattığı açıklanıyor.1993 yılında gösterime giren Mario filminin başarısızlığı nedeniyle Nintendo'nun böyle bir yol izlediği ifade edilmekte.

Daha önceden Nintendo'nun başındaki isim olan Tatsumi Kimishima da bir Mario filmi için farklı Holywood yapımcılarıyla görüşmekte olduklarını dile getirmişti. Illumination Studios'un yeni Mario filmi için mantıklı bir seçim olduğu söylenebilir. Umarız Nintendo ve Illumination Studios anlaşmaya varır ve ortaya kaliteli bir Mario filmi çıkar.