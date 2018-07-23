Nintendo'dan Nostaljik Oyun Sevenlere Kötü Haber

Eski konsol oyunlarını bilgisayar üzerinden oynamanızı sağlayan emülatör siteleri için üzücü bir haber geldi. Nintendo, LoverROMs ve LoveRETRO isimli internet sitelerinin kapanması için dava açtığını duyurdu.

Emülatörler hakkında uzun yıllardır süren etik tartışmalarında, birçok yapımcı artık satma yolu bulamadıkları oyunlarının emülatör yoluyla oynanmasında herhangi bir beis görmediklerini söyleseler de Nintendo gibi büyük yayıncılar, satmadıkları oyunların dahi yayın haklarının ihlal edilmesini istemediklerini belirtiyorlardı. Oyuncular ise satın alamadıkları ancak oynamak istedikleri oyunları edinmenin tek yolunun emülatörler olduğunu söyleyerek, işin başka bir yanına dikkat çekiyorlardı. Tüm bu tartışmalarda çok önceden safını belli eden Nintendo, emülatörler tarafından açılan ROM dosyalarını barındıran LoveROMs ve LoveRETRO isimli iki internet sitesine dava açtı. 27 sayfalık dilekçeyle mahkemeye başvuruda bulunan Nintendo’nun yaptığı açıklamaysa aşağıdaki gibi oldu:

“LoveROMS isimli internet sitesi aylık 17 milyon ziyaretçi çekiyor. Bu ziyaretçiler Nintendo’ya ait video oyunlarının ve diğer son derece değerli fikri mülkiyetlerin ücretsiz ve izinsiz kopyalarına ulaşabiliyorlar. Davalının sahip olduğu LoveROMs ve LoveRETO internet sitelerinin popülerliği sonucunda bağışlar ve reklamlar yoluyla kazanç elde etmesi yasadışıdır.”

Dava sonrasında LoveROMs, bünyesinde barındırdığı tüm Nintendo oyunlarını internet sitesinden kaldırırken, “bir sonraki karar kadar oyunlara ulaşım engellenmiştir” açıklamasını yaptı. Davanın nasıl sonuçlanacağı henüz bilinmezken Nintendo, internet sitesinin sahibinden sitesinde barındırdığı her Nintendo oyunu için 150 bin dolar talep etti. Toplamda 2 milyon dolarlık bir dava dosyası hazırlayan Nintendo’nun bu hareketinin bütün emülatör sitelerinin sonunu getirebileceği de söylenenler arasında yerini aldı.