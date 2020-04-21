Nintendo Hesapları Hackerların Hedefinde!

Geçtiğimiz ay içerisinde pek çok Nintendo sahibi cihazlarına yetkisiz erişim gerçekleştirildiğine yönelik bazı uyarılar aldı ve raporların sayısı azalıyor gibi gözükmüyor. Nintendo hesapları siber saldırganların hedefinde olabilir. İşte konu hakkında detaylar ve alabileceğiniz bazı önlemler!

Nintendo Hesapları Nasıl Korunur?

Nintendo kullanıcıları tarafından yapılan raporlamalara göre sorun birden fazla ülkede yaşanıyor ve siber saldırganlar, ele geçirdikleri hesaplarda oyun içi satın alımlar yapmak için PayPal hesaplarını kullanıyor.

Söz konusu sorun Wii U ve 3DS de dahil olmak üzere geniş çaplı bir kullanıcı kitlesini tehdit ediyor gibi gözükmekte.

Nintendo Amerika 10 Nisan tarihinde attığı tweet ile kullanıcıların iki adımlı doğrulama kullanmasına yönelik bazı teşvikler yapmıştı. Bu paylaşımın yaşanan sorunlarla ilgili olup olmadığı bilinmese de şirketin şu aşamada bu sorun hakkında resmi açıklama yapmadığını vurgulamakta fayda var.

Siz de hesabınızı daha güvenli hale getirmek için iki adımlı doğrulama hizmetini etkinleştirebilirsiniz. Bunu nasıl yapacağınız konusunda bir fikriniz yok ise buraya tıklayabilir ve şirketin resmi yönlendirmelerini takip edebilirsiniz.

Peki siz bu şekilde bir sorun ile karşılaştınız mı? Hemen aşağıdan yaşadıklarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz.