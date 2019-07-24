Nintendo, Nightwolf'un Mortal Kombat 11'e Geliş Tarihini Sızdırdı

Mortal Kombat 11 yönetmeni Ed Boon oyun için yayınlanacak indirilebilir içerik karakterlerinden bilhassa Nightwolf için Twitter hesabı üzerinden bir dizi paylaşım yapmıştı. Bildiğiniz gibi bu zamana kadar Shang Tsung haricinde ek içerikle gelecek yeni bir Mortal Kombat 11 karakteri görmemiştik ve bu haliyle oyuncuların sabrını taşırmıştı. Haklı olarak verdikleri paranın karşılığını görmek istiyorlar.

Şimdilik ne NetherRealm Studios ne de Ed Boon sıradaki ek karakter Nightwolf ile ilgili ne bir tarih ne de bir ipucu vermiş değil ama Nintendo sağ olsun yardımcı oldu. Japonya menşeli şirket, Nightwolf karakterinin Mortal Kombat 11'e geliş tarihini ortaya çıkardı.

Nintendo internet sayfasında yer alan oyunun indirimli satışı duyurusunda, oyunun 23 Temmuz - 6 Ağustos tarihleri arasında %25 indirimle satın alınacağı söyleniyor. Aynı reklamda, Kombat Paketi sahiplerinin Nightwolf karakterine 13 Ağustos 2019 tarihinde erken erişimle sahip olabilecekleri bilgisi de yer alıyor.

Söz konusu resmi bir site olduğu için verilen tarihe büyük ölçüde güvenebiliriz ama yine de resmi duyuruyu beklemek lazım. Bunun için önümüzde pek fazla bir zaman olmayabilir. Her yıl düzenlenen ve dövüş oyunlarını kapsayan EVO turnuvasının bir yenisi 2 - 4 Ağustos 2019 tarihleri arasında düzenlenecek. Nightwolf duyurusu bu turnuva sırasında yapılabilir ama bakarsınız yaşanan bu gelişmeden sonra NetherRealm Studios duyuruyu daha erken de gerçekleştirebilir. Bekleyelim, görelim.