Nintendo Switch Lite Resmi Olarak Duyuruldu

İlk olarak geçtiğimiz senenin son çeyreğinde ortaya çıkan yeni Switch modeli ile ilgili söylentiler, bugün yapılan duyuru ile nihayete erdi. Nintendo, Switch Lite isimli yeni modelin duyurusunu gerçekleştirdi.

Öncelikle yeni Switch Lite modeli 20 Eylül 2019 tarihinde $200 (bugünün kuruyla vergisiz olarak 1150 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Yeni Switch modelinde ilk çıkan modele göre bir takım değişiklikler de olacak. Bunun en büyük nedeni ise konsolun esasında taşınabilir bir konsol şeklinde tasarlanmış olması. Ekran boyutu 6.2 inç (15.7 cm.)'ten 720p çözünürlüğü destekleyecek olan 5.5 inç (14 cm.)'e küçültülecek. Yani ufak çaplı bir küçülme söz konusu diyelim. Ayrıca USB-C ve HDMI ile televizyona bağlamak mümkün olmayacak.

Nintendo tarafından paylaşılan diğer detaylara bakacak olursak, orijinal modelde olduğu gibi bu Switch Lite modelinde de olduğu gibi 32 GB veri depolama alanı olmasının yanı sıra fazladan depolama alanına sahip olabilmeniz için MicroSD kart takabileceğiniz bir yuva daha eklemiş. Yeni modelde kulaklık girişi muhafaza edilecek olsa da Bluetooth kulaklık desteği ne yazık ki bulunmayacak.

Yeni modeldeki bir diğer önemli değişiklik ise Joy-Con kontrol kollarında yaşanacak. Bu kontrol kollarının tuş tasarımı büyük ölçüde aynı kalacak. Switch Lite konsolunun taşınabilir konsol olarak tasarlanmış olmasından dolayı cihazdan ayırabilmek mümkün olmayacak ama dilediğiniz takdirde Joy-Con bağlayabilmeniz mümkün olacak. Dahası ise Nintendo kontrol kolunun HD Rumble özelliğini kaldırmış ve üzerindeki yön tuşlarını geleneksel D-Pad ile değiştirmiş.

Son olarak, Switch Lite modelinde işlemci eski modele göre çok daha verimli bir şekilde kullanılacakmış. Bu da pil süresine doğrudan etkide bulunacak. Söylenene göre %20 - 30 oranında daha uzun süre kullanılabilecekmiş.