Nintendo Switch Pro Oyuncuları Tatmin Etmeyecek!

Nintendo Switch Pro için ortaya atılan bazı yeni sızıntılar bekleyenleri üzebilir. İşte yeni sızıntılar ve dahası!

Performans Farkı Sunmayacak (mı?)

Son zamanlarda hızla artmaya başlayan Switch Pro söylentilerinin arasına bir yenisi daha eklendi. Sızıntılar genel olarak bizleri tatmin etmeye yönelik bilgiler verse de bu sefer ortaya atılan rapor, ne yazık ki pek de hoş karşılanmayacak bir türden.

Clien'de ortaya çıkan bu yeni rapora göre yeni taşınabilir oyun konsolu ile bu yılın son çeyreğinde karşılaşacağız. Aynı raporda beklenenin aksine 4K çözünürlük teknolojisinin olmayacağı ve performans tarafında da küçük farkların bulunacağı belirtiliyor. Yani herhangi bir ekstra sunmayan 'pro' model ile karşı karşıya kalabiliriz.

Rapora göre Nintendo, Tegrax1+ yerine Volta tabanlı özel bir işlemci geliştirmek üzere Nvidia ile çalışıyor. Ancak bu işlemci önceki nesile göre oldukça küçük bir performans artışı sunacak. Yine de bu rapora biraz daha mesafeli yaklaşmamız için bazı desteklerimiz var.

Nitekim daha önceki raporlara ve sızıntılara baktığımızda yeni modelin birkaç ay içerisinde satışa sunulacağını görüyoruz. Aynı sızıntılar, yeni modelin 'premium' bir model olacağının da altını çiziyor. Yani bu rapor, daha önceki pek çok sızıntı ile direkt olarak çelişiyor.

Sonuç olarak Nintendo, herhangi bir performans artışı sunmayan bir modeli 'pro' olarak adlandırmaması gerektiğini biliyordur. Buna ek olarak son çeyreğe kadar beklenmesi işin içine PlayStation 5 ve Xbox Series X de gireceği için rekabeti kızıştıracaktır. Nintendo'nun bundan kaçınma eğilimi göstereceğini düşünüyorum.

Peki sizin yeni modelden beklentileriniz neler? Hemen aşağıda bulunan yorumlar sekmesinden görüşlerinizi iletebilirsiniz.