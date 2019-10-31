Nintendo Switch Satış Rakamı ile Şaşırttı

Nintendo Switch'in satış rakamı açıklandı. Nintendo Switch'in satış rakamını duyan şaşırıyor. Kısa sürede oyun tutkunlarını kendisine çekmeyi başaran Nintendo Switch, satış rekoru kırdı.

Ninteno Switch tanıtıldığından beri tüm dünyada 41.67 milyon adet satıldı. Wii U'nun gösterdiği kötü performans ele alındığında Nintendo Switch'in satışı çok daha iyi. 30 Eylül'den beri 4.8 milyon adet Nintendo Switch satışı yapıldı. Şirket ayrıca 20 Eylül'de satışa sunulan Switch Lite modelinin 1.95 milyon adet satıldığını açıkladı.

Switch Lite modeli normal Switch modelinden daha küçük ve daha uygun fiyata satılıyor. Oyuncular fiyatı nedeniyle Switch Lite modelini tercih etmeye başladı. Switch Lite modelindeki en büyük fark, kontrol cihazlarının çıkarılabilir olmaması. Bazı oyuncular bundan dolayı şikayet etmekteler.

Nintendo, DS oyunlarını Switch Lite'a aktarma üzerinde çalışıyor gibi görünüyor ancak şirket şimdilik DS konsollarını desteklemeye devam ediyor. Oyuncular şirketin gelecek aylarda atacağı adımları merakla beklemekte. Nintendo Switch hatırlarsınız ki geçitğimiz günlerde PlayStation 4 ve Xbox One'ı geçmeyi başarmıştı. Switch satışlarının Black Friday ve Cyber Monday indirimleri ile daha da artması bekleniyor.