Nokia Koronavirüs İçin Geliştirilen Sistemi Tanıttı

Nokia koronavirüs için geliştirilen sistemini tanıttı. Finlandiya merkezli şirket tarafından geliştirilen sistemin insanların yeni tip koronavirüse yakalanmış olup olmadığına dair değerlendirmede bulunmak için kullanılan termal kameraları ve gerçek zamanlı analiz araçlarını kullanan bir sistem olduğu açıkladı. İşte şirket tarafından geliştirilen sistemin merak edilen tüm ayrıntıları!

Nokia Koronavirüs Tespitine Yardımcı Olabilir

Nokia, COVID-19 hastalarının maske takıp takmadıklarını tespit etmek için termal kameraların ve gerçek zamanlı analiz araçlarının kullanıldığı bir sistem geliştirdiğini duyurdu. Şirket söz konusu teknolojiyi düzinelerce çalışanın yer aldığı tesiste pozitif testlere rastlanılmasının ardından bu yılın başlarında kapatılması gereken Chennai fabrikasında kullanıyordu.

Şirket sistemini ki aydan uzun bir süreden beri kullanıldığını ve iki ay gibi kısa bir süre içerisinde 200.000'den fazla kişinin tarandığını iddia etti. Nokia tarafından geliştirilen tarama sisteminin Kuzey Amerika, Latin Amerika ve Asya'da yer alan okullarda, kamu binalarında ve diğer tesislerde uygulanmaya başlanmasının planlandığı ifade edildi. Nokia IoT Başkanı Amit Shah, sistemin tanıtımında geliştirilen yeni analitik çözümün büyük kuruluşların çalışanlarını korumak için doğru kararlar almasına olanak tanıdığını söyledi.

Nokia tarafından geliştirilen yeni teknoloji, tarama alanına giren her kişinin görüntülerini yakalamak ve ateşini ölçmek için termal kamera kullanıyor. İlk adımda tarama alanına giren kişilerin maske takma gibi temel kurallara uyup uymadığı kontrol ediliyor. İkinci adımda ise kişilerin yeni tip koronavirüsün semptomlarından biri olan ateşinin olup olmadığı kontrol ediliyor. Nokia koronavirüs için geliştirdiği bu sistemin son aşamasında yani analiz aşamasında verilerin otomatik olarak tarandığını ve ek bir tarama işlemine gerek olup olmadığına karar veriyor.

Şirket teknolojinin gizlilik haklarına da müdahalede bulunmadığını da ayrıca doğruladı. Nokia'nın geliştirmiş olduğu teknoloji aynı zamanda yasalara uygun bir şekilde kişilerin yüzlerini bulanıklaştıran gizlilik ayarları ile birlikte geliyor. Peki, Nokia'nın teknolojisi hakkında sizin düşünceleriniz neler? Teknoloji ile ilgili görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.