Nusret 25 Bin Takipçisine Hediye Gönderdi! (Telefon, Beyaz Eşya Var)

Et pişirme ve tuzlama şekli nedeniyle Salt Bae adıyla anılmaya başlayan ve kısa sürede sosyal medya fenomeni olan Nusret Gökçe, Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada 25 bin takipçisine hediye gönderdiğini açıkladı.

Nusret 25 Bin Takipçisine Hediye Yolladı

Nusret Gökçe, koronavirüs nedeniyle evlerinde olan hayranlarına çok sayıda cep telefonu, tablet, televizyon, kahve makinesi, çamaşır makinesi, beyaz eşya, kıyafetler ve Nusret bıçakları yolladı.

25 bin kişiye gönderilen hediyeleri Nusret, tek tek imzaladı. Hemen aşağıda yer alan görselden Nusret'in yaptığı paylaşımı görebilirsiniz. Paylaşımlarda pek çok ürün yer almakta.

Gökçe, yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

"Ülkemin her bir köşesinden bana ulaşan gönül dostu 25 bin kardeşimin hayallerini gerçeği dönüştürdüğüm için bugün farklı bir huzur içerisindeyim. Sizlerin mutluluğu benim hayat motivasyonum."

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