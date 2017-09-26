NVIDIA, Alibaba ve Huawei ile Ortaklık Kuruyor

NVIDIA'nın Metropolis adını taşıyan akıllı şehir platformu her geçen gün daha cazip hale geliyor. Şehirlerdeki sorunları hafifletme amacıyla ortaya çıkan platform, şimdi de Çin'in önemli şirketleri Alibaba ve Huawei ile ortaklığına hazırlanıyor.

Şehirlerde yaşanan trafik sıkışıklıklarını hafifletme, şehir hizmetlerini düzenleme ve hatta kayıp kişileri bile bulmaya varan özellikleriyle dikkat çeken Metropolis, GPU tabanlı bir akıllı izleme aracı. Bir milyondan fazla kamera ile çalışabilen bu platform, kentsel planlamanın her alanında bizlere yardımcı olacak. 2020 yılının sonuna doğru da dünyadaki pek çok şehirde kullanılması bekleniyor.

Alibaba ve Huawei ortaklığına gelince, NVIDIA'nın akıllı şehir platformu için yardımcı kaynak olacaklarmış gibi görünüyor. Nitekim bu iki şirket, şehir planlaması için hali hazırda kendi çalışmalarını da yürütüyorlar.

Teknolojinin hayatımıza bu denli entegre olması ne kadar doğru bilmiyorum. İnsanın aklına ister istemez 'Big Brother' kavramı geliyor. Metropolis şimdilik ulaşım ağlarını kontrol etmek gibi önemli işlevlerle pazarlansa da, ilerleyen dönemlerde çok büyük tartışmalar yaratabilir.