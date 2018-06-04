Nvidia'dan Akıllı Robotlara Özel Bilgisayar: Jetson Xavier

Computex 2018 kapsamında iki yeni ürününü açıklayan Nvidia, artık akıllı robotlar için bilgisayar üretecek. Isaac platformunda çalışacak olan Jetson Xavier bilgisayarı, özerk robotlara güç sağlamak için yeni bir geliştirici platformu olarak kullanıcıları karşılıyor.

Nvidia CEO'su Jensen Huang tarafından tanıtılan ve kullanıcıları meraklandırmayı başaran Xavier bilgisayarı, akıllı robotlara yönelik geliştirilen ilk bilgisayar olma özelliğini taşıyor. Lojistik, tarım, inşaat ve diğer endüstri alanlarına yönelik geliştirilen bu bilgisayarın barındığı robotlar, günlük hayatta da birçok konuya yardımcı olacaklar. CEO Huang, “Geliştirdiğimiz bilgisayar ve sensörler, yeni nesil otonom makinelerin beyni olacak” ifadesini kullandı.

Isaac ve Xavier İkilisi Robotların Beyni Olacak

Nvidia şirketinin geliştirmiş olduğu Isaac platformu sayesinde akıllı robotlara yönelik yazılım geliştirme işlemleri test edilebilecek. Aynı zamanda Isaac SIM özelliği sayesinde robotlar sanal bir ortamda denetimlerden geçirilecek ve böylelikle geliştirilen yazılımın başarılı olup olmadığı gözlemlenmiş olacak.

Şimdiye kadar robotlar için ilk defa tasarlanan Xavier'de 9 milyardan fazla transistör yer alıyorken bu durum saniyede 30 trilyon işlem yapabilmesine olanak sağlıyor. İçerisinde yonga setlerinde bir Octa-Core Arm CPU, bir Volta Tensor Core GPU ve iki NVDLA derin öğrenme çipi barındıran Xavier'in yalnızca 30 watt güç tükettiği dile getirildi. (Bir ampulün kullandığı elektriğin yarısı.)

Şu anda geliştirilme aşamasında olan bu iki ürünün Ağustos ayında satışa çıkabileceği belirtildi. 1300 Dolar fiyat etiketine sahip olduğu ifade edilen Isaac ve Xavier ikilisinin 10 bin dolarlık iş istasyonuyla aynı işlem gücünü sağladığı iddia ediliyor.